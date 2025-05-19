В компанію до Циганкова: двоє гравців Динамо близькі до переїзду в Іспанію влітку

Клуби Ла Ліги цікавляться можливістю придбати Владислава Ваната та Костянтина Вівчаренка. Останній може стати одноклубником Віктора Циганкова в Жироні.

Київське Динамо успішно завершило сезон 2024-2025. Підопічні Олександра Шовковського достроково стали чемпіонами УПЛ та мають шанс завершити турнір без поразок.

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Поповнення в Ла Лізі

Після такого успішного прориву "біло-синіх" до гравців команди виник інтерес з боку європейських клубів. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Ігоря Циганика, двоє футболістів Динамо можуть опинитися в чемпіонаті Іспанії влітку.

Мова про Владислава Ваната та Костянтина Вівчаренка. Останнім активно цікавиться Жирона та готує пропозицію для Динамо. Наразі за каталонський клуб виступають двоє українців – Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

Що стосується інтересу до Ваната, то центрфорвардом цікавиться інша команда Ла Ліги. її назву джерело не повідомляє. Контракт Владислава із Динамо чинний до 2027 року, тоді як із лівим захисником – до 2028-го.

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Відзначимо, що Ванат близький до того, щоб вдруге стати найкращим бомбардиром УПЛ. У поточному сезоні форвард оформив 17 голів та три асисти в чемпіонаті України.

Крім того, Владислав вже награв 11 матчів за збірну України, оформивши два голи. Що ж стосується Вівчаренка, то він цього сезону відіграв 27 матчів в усіх турнірах. На його рахунку один гол та дві результативні передачі за Динамо.