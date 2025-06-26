Чому не ведуть інстаграм і плани після карʼєри: футболісти Динамо відповіли на цікаві запитання

У середу, 25 червня, відбувся захід для ЗМІ, який організували Динамо спільно з GGBET. У Києві відбулася пресконференція з лідерами Динамо.

Київське Динамо продовжує святкувати 30-те чемпіонство. Генеральний директор Дмитро Бріф, капітан команди Віталій Буяльський, півзахисники Олександр Караваєв та Андрій Ярмоленко розповіли про свій шлях до чергового великого досягнення і подальші плани київської команди, пише 24 канал.

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Караваєв оцінив свій внесок у сезоні

Прескоференція розпочалася із подяки Збройним силам України та вшанування пам'яті загиблих захисників хвилиною мовчання.

Ведучими заходу були пресаташе Динамо Андрій Шахов та відомий блогер Євген Янович. Спочатку гостям показали короткий відеоролик про шлях чемпіонства киян, а згодом вийшли і самі учасники.



Медіазахід "Динамо 3.0" / Фото ФК Динамо

Олександр Караваєв розповів, наскільки оцінив свій сезон, оскільки він зрівняв рахунок у матчі з Шахтарем в межах УПЛ, однак згодом не забив вирішальний пенальті, через який "біло-сині" залишилися без Кубка України.

Я більш позитивно відношусь до цього чемпіонату. Ну значить мало так статися, що саме я пішов бити пенальті і не забив. Будемо їх виконувати, хоча мені вже більше не дадуть його пробивати, але зробимо висновки і новий сезон буде по-іншому. Звісно є і позитивний момент, тому що ти не граєш, а потім виходиш на 83-й хвилині і на 86-й забиваєш. Звісно це дуже позитивні емоції. Тим паче принциповому супернику і для мене це залишиться на все життя,

– сказав Караваєв.

Буяльський і Ярмоленко про статус капітана у команді

Андрія Ярмоленка запитали про статус капітана команди і, чому цей статус дали саме Віталію Буяльському, а не йому. Андрій відповів, що не боїться брати на себе відповідальність, однак на той момент, коли він тільки прийшов у команду Віталій заслуговував бути капітаном більше.

"Коли я прийшов я навіть не знав деяких гравців, бо було багато молодих футболістів. Ну і як бути капітаном команди, коли ти навіть не знаєш прізвища деяких футболістів. Це було логічно і правильно. Ми не помилилися – у нас найкращий капітан в Україні", – розповів Ярмоленко.

Віталія Буяльського запитали, чи вважає він себе недооціненим у медіа з погляду на свій прогрес у команді. На це він пожартував, що якщо мав би інстаграм, то був би набагато популярнішим і він це не приховує.

Я думаю, що мені вже не так цікавий інстаграм і популярність, як повага від партнерів, клубу, тих, хто працює у клубу і вболівальників. Для мене це набагато важливіше. Зважаючи на прогрес, я думаю, що через три роки я заведу інстаграм,

– жартома відповів Буяльський.

Ведучі запитали у Віталія, що має статися, щоб він створив сторінку в інстаграмі. На це він відповів, що, можливо, коли він закінчить з футболом, а також пожартував, що перейде у медіафутбол. Про інстаграм висловився і Караваєв, який відповів, що поки не думав про повернення своєї сторінки, яку він видалив.

Відповідь на провокативну заяву Турана

Надалі у Андрія Ярмоленка запитали його реакцію на заяву новопризначеного тренера Шахтаря Арда Турана про те, що він зробить усе, щоб Динамо ніколи більше не стане чемпіоном. Футболіст дуже дотепно відповів на це запитання, зазначивши, що команда все робить правильно.

У мене ця заява викликала лише одну емоцію. Що ми рухаємося у правильному напрямку. Що новий головний тренер Шахтаря приходить і перше про що він говорить – про Динамо Київ,

– сказав Андрій Ярмоленко.

Про соцмережі та подальші плани після завершення кар'єри

Буяльський та Караваєв розповіли, ким бачать себе після завершення футбольної кар'єри, оскільки, як приклад ,Ярмоленку пропагують посаду спортивного директора Динамо. Караваєв відповів, що поки не думав про це, а от Буяльський відповів, що вже отримав тренерську ліцензії і хоче рухатися в цьому напрямку. Також він додав, що доля тренера нелегка, тому він про це поки не задумувався, однак, якщо після завершення кар'єри буде можливість, то він нею скористається, але не як основним тренером, а поступово йти до високого рівня.



Караваєв та Буяльський про плани після кар'єри / Фото ФК Динамо

Віталій Буяльський також відзначив внесок молодих футболістів і їхній прогрес. Особливо він виділив Владислава Ваната, Назара Волошина та Володимира Бражка.

"Всі молоді футболісти стикаються з тим, що в певний момент вони йдуть на спад. Ви як журналісти повинні реагувати на це нормально, а не говорити, що він вже не той. У нього все попереду. З якогось боку його потрібно підтримати вам, тому що коли він буде на високому рівні грати, ви будете підходити до нього і просити інтерв'ю, а в нього складеться про вас враження ніби ви його хочете "захейтити", – сказав Буяльський.

Згодом Ярмоленка попросили порівняти команду 2015-го року і нинішній склад. Його попросили визначити сильні та слабкі сторони, а також обрати, коли йому краще грати.

Якщо чесно я не дуже люблю порівнювати когось з кимось. Це не дуже правильно. Тоді був один час і зараз зовсім інший. На той час було дуже багато легіонерів, деякі хороші, а деякі ще кращі. Зараз у нас трошки по-іншому, бо в основному грають наші вихованці. Але як футболісту легше було у 2015-му, адже ти був молодий, ти тільки вчишся, нічого не болить в тебе, ти прокидаєшся з посмішкою,

– заявив Андрій Ярмоленко.



Ярмоленко порівняв команди двох років / Фото ФК Динамо

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2024/2025 київське Динамо вибороло чемпіонський титул в Україні. Підопічні Олександра Шовковського випередили Олександрію та Шахтаря.

Новий сезон кияни розпочнуть з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Вже стали відомі точні дати матчів, а суперником "біло-синіх" стане переможець пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс.