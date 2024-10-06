Динамо – Кривбас 2:1

Голи: Рубчинський, 5, Буяльський, 25 (пен) – Михавко, 45+3 (автогол)

В чемпіонаті України 2024-2025 завершився 9 тур сезону. На вечір неділі був винесений бій між срібним та бронзовим призером минулого турніру – Динамо приймало Кривбас, повідомляє 24 Канал.

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Залишаються без поразок

Кияни успішно стартували в цій кампанії, вигравши шість з семи зустрічей в УПЛ. Це дозволяє команді Шовковського стати головним фаворитом сезону, адже Шахтар опинився у шести балах позаду.

В разі перемоги над Кривбасом кияни пішли б на перерву для збірних лідером таблиці. Тренер не міг розраховувати на низку виконавців, адже Бражко та Піхальонок травмовані.

Також з лави запасних зустріч почали Кабаєв, Шапаренко та Ванат, тоді як Ярмоленко повернувся в основу. Попри ротацію Динамо доволі швидко забезпечило собі перевагу в рахунку.

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Вже на п'ятій хвилині простріл від Тимчика Герреро підправив на Рубчинського. Хавбек з другої спроби добив м'яч у сітку. А згодом Кузик зіграв рукою при подачі кутового і Буяльський реалізував пенальті.

Кривбас вдалось відіграти один м'яч перед перервою, але у другому таймі Динамо зберегло перевагу та довело матч до перемоги. Кияни повернулись на першу сходинку та зберігають двоочковий відрив від Полісся та Олександрії.