Шахтар – ЛНЗ 5:1

Голи: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 26 - Нонікашвілі, 62 (п)

У неділю, 6 жовтня, відбувся матч 9-го туру УПЛ Шахтар – ЛНЗ. "Гірники" проводили зустріч на фоні розгромної поразки в Лізі чемпіонів від Аталанти (0:3), пише 24 Канал.

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Нестримний Судаков забезпечив результат

Поєдинок на "Арені Львів" став справжнім бенефісом хавбека донецької команди Георгія Судакова. 22-річний футболіст забив черкащанам чотири м'ячі, оформивши покер.

У першому таймі Георгій відкрив рахунок у матчі, а потім допоміг відзначитися Зубкову, записавши на свій рахунок ще й асист.

На початку другого тайму Судаков за сім хвилин забив три м'ячі у ворота Кучеренка та зробив рахунок на табло 5:0. До речі, хавбек "гірників" у гонці бомбардирів УПЛ зрівнявся з гравцем Полісся Назаренком, на рахунку якого 7 голів.

Гості змогли забити гол престижу на 62-й хвилині. З одинадцятиметрової позначки відзначився грузинський легіонер ЛНЗ Шота Нонікашвілі.

У підсумку Шахтар здобув впевнену перемогу з рахунком 5:1.

Відеоогляд матчу Шахтар – ЛНЗ