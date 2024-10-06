Шахтар – ЛНЗ 5:1
Голи: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 26 - Нонікашвілі, 62 (п)
У неділю, 6 жовтня, відбувся матч 9-го туру УПЛ Шахтар – ЛНЗ. "Гірники" проводили зустріч на фоні розгромної поразки в Лізі чемпіонів від Аталанти (0:3), пише 24 Канал.
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Нестримний Судаков забезпечив результат
Поєдинок на "Арені Львів" став справжнім бенефісом хавбека донецької команди Георгія Судакова. 22-річний футболіст забив черкащанам чотири м'ячі, оформивши покер.
У першому таймі Георгій відкрив рахунок у матчі, а потім допоміг відзначитися Зубкову, записавши на свій рахунок ще й асист.
На початку другого тайму Судаков за сім хвилин забив три м'ячі у ворота Кучеренка та зробив рахунок на табло 5:0. До речі, хавбек "гірників" у гонці бомбардирів УПЛ зрівнявся з гравцем Полісся Назаренком, на рахунку якого 7 голів.
Гості змогли забити гол престижу на 62-й хвилині. З одинадцятиметрової позначки відзначився грузинський легіонер ЛНЗ Шота Нонікашвілі.
У підсумку Шахтар здобув впевнену перемогу з рахунком 5:1.
Відеоогляд матчу Шахтар – ЛНЗ
- В турнірній таблиці "гірники" залишилися на 4-й сходинці. На рахунку команди Пушича 16 очок. Від Олександрії, яка йде третьою, донеччани відстають на чотири бали.
- ЛНЗ опустився з 5 на 7 місце. Підопічні Андреса Карраско заробили 12 залікових пунктів у 9 матчах.