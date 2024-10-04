Карпати – Інгулець 0:0

Львівські Карпати після свого повернення в елітний дивізіон потроху набирають хід та здобувають залікові бали. Скандальний Інгулець Олександра Поворознюка залишається єдиною командою, яка жодного разу не перемагала у новій кампанії, повідомляє 24 канал.

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Безгольова нічия у Львові

Карпати активно розпочали перший тайм та одразу пішли в атаку на ворота гостей. Згодом команди перейшли до позиційних атак та намагались знайти момент, щоб забити гол.

На 33-й хвилині матчу "леви" змогли відзначитись у воротах Інгульця. Очеретько відправив м'яч у ворота після прострілу Невеса, однак арбітр зафіксував офсайд та гол було скасовано.

Під кінець першої половини матчу Карпати активніше атакували володіння Олексія Паламарчука, але без результату. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Спочатку другого тайму "зелено-білі" продовжили насідати на ворота петровського колективу. Вже на 55-й хвилині господарі знову відзначились у воротах петровців, але гол знову скасували через офсайд у Чачуа.

За десять хвилин до кінця гри Карпати заробили пенальті. Про те Олексій Паламарчук врятував Інгулець від пропущеного м'яча. Невес не пробив голкіпера з 11-ти метрової позначки.

У підсумку матч завершився нічиєю з рахунком 0:0. Команди поділили очки, а Інгулець досі без перемог у новому сезоні чемпіоната України.