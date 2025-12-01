Динамівці зазнали своєї четвертої поразки поспіль в УПЛ 2025 – 2026. Виконувач обов'язків головного тренер Динамо Ігор Костюк поділився враженнями від зустрічі, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт київського клубу.

До теми Динамо сенсаційно програло дебютанту УПЛ у першому матчі без Шовковського

Що сказав Костюк після матчу Динамо – Полтава?

Наставник киян зізнався, що він говорив команді у перерві матчу, коли рахунок на табло був 0:1 на користь Полтави. Костюк розповів, що наголошували на швидкому виході в атаку та більшої концентрації у захисті, аби ліквідувати ті атаки суперника, які були у першій половині зустрічі.

Сьогодні ми не готові до такої боротьби. І, звісно, в атаці нам не вистачило свіжості. Я казав гравцям, що треба робити все швидше. На жаль, ми пропустили другий мʼяч. Сьогодні ми виконали багато стандартів, але не створили з них моментів, аби забити гол. Врешті відіграли один мʼяч, але не вистачило часу на більше… Звісно, команда після гри перебуває у пригніченому стані. Всі переживають,

– сказав Костюк.

Новий наставник "біло-синіх" сподівається, що уся команда згуртується, а тренерський штаб спробує створити атмосферу, за якої гравці піднімуть голову. Костюк заявив, що у команди є трохи часу, аби підтягнути футболістів у фізичному плані.

До слова. У наступному 15-му турі Динамо зіграє на виїзді проти Колоса. Початок зустрічі – 6 грудня о 18:00.

Чому у заявці не було Шапаренка та Огундани?

Костюк позитивно оцінив дебют молодого Богдана Редушка, який відзначився асистом на Яцика. Коуч київського клубу пояснив, чому у заявку на матч не потрапили Огундана та Шапаренко. Виявилось, що Шола підвернув гомілкостоп на тренуванні, а Шапаренко наразі не готовий на сто відсотків. Тому було прийняте спільне рішення про відсутність Миколи у матчі проти Полтави.

Відзначимо, що після поразки від Полтави між капітаном Динамо Віталієм Буяльським та ультрасом киян відбулась розмова.

На якому місці Динамо у таблиці УПЛ?