Динамо – Шахтар: о котрій матч 1/8 фіналу Кубка України

З сезону-2025/2026 у Кубку України з футболу дещо змінився регламент і формат проведення турніру. Завдяки цьому він став більш непередбачуваним, а команди УПЛ починають свій шлях з ранніх стадій.

Долею жеребкування вже в 1/8 фіналу очне протистояння проведуть київське Динамо та донецький Шахтар. Вони зустрінуться у столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського, інформує 24 Канал.

Коли розпочнеться гра Динамо – Шахтар?

Матч між грандами українського футболу відбудеться 29 жовтня. Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Обслужить цей поєдинок бригада арбітрів на чолі з Дмитром Панчишиним. Йому допомагатимуть асистенти Володимир Думенко та Ярослав Поважний.

Четвертим суддею призначили Дмитра Кубряка. Арбітром VAR працюватиме Микола Балакін, а його асистентом стане Денис Шурман.

До слова. В цьому поєдинку Динамо спробує перервати невтішну серію у протистояннях з донецьким клубом. Востаннє кияни перемагали "гірників" у квітні 2021 року, після чого у дев'яти іграх було зафіксовано нічию або ж "біло-сині" програвали.

Нагадаємо, що напередодні прогноз на матч Динамо – Шахтар зробив Йожеф Сабо. Він вважає, що буде рівна гра, долю якої вирішить серія пенальті.

Що відомо про протистояння Динамо та Шахтаря?