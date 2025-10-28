Динамо – Шахтар: о котрій матч 1/8 фіналу Кубка України
- Матч 1/8 фіналу Кубка України між Динамо та Шахтарем відбудеться 29 жовтня о 18:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського.
- Гру обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Дмитром Панчишиним, а арбітром VAR буде Микола Балакін.
З сезону-2025/2026 у Кубку України з футболу дещо змінився регламент і формат проведення турніру. Завдяки цьому він став більш непередбачуваним, а команди УПЛ починають свій шлях з ранніх стадій.
Долею жеребкування вже в 1/8 фіналу очне протистояння проведуть київське Динамо та донецький Шахтар. Вони зустрінуться у столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського, інформує 24 Канал.
Коли розпочнеться гра Динамо – Шахтар?
Матч між грандами українського футболу відбудеться 29 жовтня. Стартовий свисток має пролунати о 18:00.
Обслужить цей поєдинок бригада арбітрів на чолі з Дмитром Панчишиним. Йому допомагатимуть асистенти Володимир Думенко та Ярослав Поважний.
Четвертим суддею призначили Дмитра Кубряка. Арбітром VAR працюватиме Микола Балакін, а його асистентом стане Денис Шурман.
До слова. В цьому поєдинку Динамо спробує перервати невтішну серію у протистояннях з донецьким клубом. Востаннє кияни перемагали "гірників" у квітні 2021 року, після чого у дев'яти іграх було зафіксовано нічию або ж "біло-сині" програвали.
Нагадаємо, що напередодні прогноз на матч Динамо – Шахтар зробив Йожеф Сабо. Він вважає, що буде рівна гра, долю якої вирішить серія пенальті.
Що відомо про протистояння Динамо та Шахтаря?
За даними Transfermarkt, це буде 193-тя очна зустріч між українськими грандами. Перевагу мають динамівці, які здобули 82 перемоги при 48 нічиїх і 62 поразках.
Клуби є з відривом найтитулованішими в Україні. Лише в часи незалежності Шахтар здобув 40 трофеїв, а Динамо – 39.
"Гірники" також мають перевагу й за перемогами в Кубку України – 15 проти 13. Саме донеччани є чинними переможцями турніру. Вони здолали Динамо у фіналі в післяматчевій серії пенальті.