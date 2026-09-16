"Це трагедія": легенда Динамо виніс вердикт киянам на старті сезону

Динамо не змогло потрапити до групового етапу Ліги Європи чи Ліги конференцій сезону 2026/2027. Столичний клуб провалив кваліфікацію, програвши ПАОКу та Карабаху.

Легендарний у минулому нападник Динамо Максим Шацьких у коментарі "Українському футболу" прокоментував старт сезону від киян.

Шацьких оцінив початок сезону від Динамо

Шацьких зазначив, що старається дивитися за всіма матчами "біло-синіх". Колишній форвард підкреслив невдалий початок сезону для клубу як в чемпіонаті України, так і на європейській арені.

Щодо результатів, то невихід Динамо до основного етапу Ліги конференцій – це трагедія… У чемпіонаті стартували теж якось так не дуже впевнено, особливо поразка від Буковини стала болючою, але ми бачимо, що команда оговталася, зібралася,

– сказав він.

Ексфутболіст додав, що хотів би бачити більш видовищну гру у виконанні динамівців.

"Мені як вболівальнику хотілося б бачити більш видовищну гру у виконанні Динамо. Маю на увазі й організацію гри, і створення та реалізацію гольових нагод", – резюмував Шацьких.

Раніше Шацьких також заявив, що вболівальникам киян варто заменшити очікування. За його словами, більше немає того легендарного Динамо, яке було колись та тішило своїх прихильників результатами.

Нагадаємо, Динамо не виступає на груповому етапі Ліги чемпіонів з 2021 року, тоді як головний конкурент киян в Україні, донецький Шахтар, регулярно потрапляє до головного клубного турніру Європи.

Водночас попри поразку від Буковини кияни перебувають на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату України. Столична команда відстає від лідерів на 5 очок, але має гру в запасі. Окрім того, у минулому сезоні команда Ігоря Костюка виграла Кубок України.