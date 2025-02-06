Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шкендія на зборах в Туреччині

Київський клуб готується до поновлення УПЛ на тренувальному зборі в Белеку. Черговим суперником стане один із лідерів чемпіонату Північної Македонії.

Київське Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону УПЛ. Команда Олександра Шовковського відправилась на збори до Туреччини, повідомляє 24 Канал.

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Перший спаринг лютого

Кияни вже попрощались із єврокубками, хлопнувши дверима завдяки перемозі над РФШ. Тепер Динамо може сконцентруватися на УПЛ, де має велику перевагу над Олександрією та Шахтарем в боротьбі за чемпіонство.

У лютому "біло-сині" запланували три спаринги на березі Середземного моря. Перший із них відбудеться у середу, 6 лютого. Суперником підопічних Шовковського стане північномакедонська Шкендія.

“Червоно-чорні” є чотириразовими чемпіонами своєї країни. Минулий сезон завершили на другому місці, а зараз знову борються за золото, оскільки ділять першу сходинку із Работнічками та Сілексом.

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Динамо вже тричі грало зі Шкендією на зборах за останні два роки. Підсумок – дві перемоги по 1:0 та нічия (1:1). Четверта очна зустріч команд розпочнеться 6 лютого о 15:30 за київським часом.

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