Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ. Команда Александра Шовковского отправилась на сборы в Турцию, сообщает 24 Канал.

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Первый спарринг февраля

Киевляне уже попрощались с еврокубками, хлопнув дверью благодаря победе над РФШ. Теперь Динамо может сконцентрироваться на УПЛ, где имеет большое преимущество над Александрией и Шахтером в борьбе за чемпионство.

В феврале "бело-синие" запланировали три спарринга на берегу Средиземного моря. Первый из них состоится в среду, 6 февраля. Соперником подопечных Шовковского станет северомакедонская Шкендия.

“Красно-черные” являются четырехкратными чемпионами своей страны. Прошлый сезон завершили на втором месте, а сейчас снова борются за золото, поскольку делят первую строчку с Работничками и Силексом.

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Динамо уже трижды играло со Шкендией на сборах за последние два года. Итог – две победы по 1:0 и ничья (1:1). Четвертая очная встреча команд начнется 6 февраля в 15:30 по киевскому времени.

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