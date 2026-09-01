Хто виведе Динамо на наступний матч: у ЗМІ назвали тренера

Після сенсаційної поразки Динамо від Буковини в чемпіонаті України тема зміни головного тренера киян знову стала актуальною. У медіа з'явилася інформація, яку позицію керівництво столичного клубу має щодо наставника Ігоря Костюка.

Відомий інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що Динамо не змінюватиме тренера найближчим часом.

Динамо залишить Костюка

За його інформацією, саме Ігор Костюк виведе команду на наступний матч, в якому біло-сині" зіграють проти ЛНЗ Черкаси 6 вересня.

Проте, як розповів Бурбас, це не означатиме, що кредит довіри керівництва Динамо до Костюка безлімітний. Інсайдер припустив, що, можливо, його вже вичерпано.

Він додав, що боси "біло-синіх" виважено підходять до заміни тренера.

Що передувало ситуації у Динамо

Київський клуб невдало розпочав новий сезон: спершу Динамо вилетіло з кваліфікації Ліги Європи, поступившись грецькому клубу ПАОК. А згодом "біло-сині" зазнали невдачі у Лігі конференцій, програвши скромному Карабаху з Азербайджану.

Проблеми на міжнародній арені перейшли на внутрішню, коли столична команда розгромно програла новачку УПЛ – Буковині. Головним антигероєм поєдинку став голкіпер В'ячеслав Суркіс, який пропустив два курйозні голи.

Завантаження опитування… Показати повністю

Після поразки до вболівальників звернувся лідер Динамо Андрій Ярмоленко, який попросив вибачення за гру команди.