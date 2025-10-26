Ярмоленко наблизився до рекорду: Динамо розгромило лідера УПЛ та перервало ганебну серію

Київський клуб не мав проблем у надважливому матчі проти Кривбасу. Завдяки цьому Динамо завершило свою серію з п'яти матчів без перемог в УПЛ.

В чемпіонаті України 2025/2026 підійшов до завершення 10 тур УПЛ. Центральний матч вікенду був відкладений на вечір неділі. В ньому Динамо приймало лідера таблиці Кривбас, повідомляє 24 Канал.

До теми Чи замінить Ярмоленко Шовковського: президент Динамо прокоментував чутки

Як Динамо опинилось позаду Кривбасу?

Криворіжці несподівано опинились на першому місці перед звітним туром. У свою чергу Динамо навпаки мало невдалу серію в останніх іграх. Команда п'ять разів поспіль зіграла внічию в чемпіонаті та двічі програла у Лізі конференцій.

Важливою подією для киян стало повернення в стартовий склад Андрія Ярмоленка. За чутками у вінгера був конфлікт із головним тренером, але це не завадило йому показати себе у звітному матчі.

При цьому Шовковський випустив гравця на місці центрального нападника. І вже у першому таймі Динамо потішило фанатів та гарантувало собі три очки.

Динамо – Кривбас 4:0

Голи: Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1.

Рахунок на 15-й хвилині відкрив Попов після подачі Караваєва з кутового. А вже за кілька хвилин сам Олександр подвоїв перевагу Динамо також після стандарту.

Читайте також Позитив перед матчами з Динамо: Шахтар знищив команду з села та очолив УПЛ

Що ж стосується Ярмоленка, то саме йому вдалось довести рахунок до розгромного. Андрій завершив контратаку киян, добивши м'яч у порожні ворота після асисту від того ж таки Караваєва.

Для нападника цей гол став 115-им в чемпіонаті України і він став ще ближчим до рекорду Максима Шацьких (124). На цьому де-факто Кривбас змирився із поразкою. Добити суперника вже наприкінці другого тайму вирішив Герреро, який вийшов на заміну.

Динамо у сезоні 2025/2026