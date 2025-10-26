Ярмоленко приблизился к рекорду: Динамо разгромило лидера УПЛ и прервало позорную серию

Киевский клуб не имел проблем в важнейшем матче против Кривбасса. Благодаря этому Динамо завершило свою серию из пяти матчей без побед в УПЛ.

В чемпионате Украины 2025/2026 подошел к завершению 10 тур УПЛ. Центральный матч уик-энда был отложен на вечер воскресенья. В нем Динамо принимало лидера таблицы Кривбасс, сообщает 24 Канал.

Как Динамо оказалось позади Кривбасса?

Криворожане неожиданно оказались на первом месте перед отчетным туром. В свою очередь Динамо наоборот имело неудачную серию в последних играх. Команда пять раз подряд сыграла вничью в чемпионате и дважды проиграла в Лиге конференций.

Важным событием для киевлян стало возвращение в стартовый состав Андрея Ярмоленко. По слухам у вингера был конфликт с главным тренером, но это не помешало ему показать себя в отчетном матче.

При этом Шовковский выпустил игрока на месте центрального нападающего. И уже в первом тайме Динамо порадовало фанатов и гарантировало себе три очка.

Динамо – Кривбасс 4:0

Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1.

Счет на 15-й минуте открыл Попов после подачи Караваева с углового. А уже через несколько минут сам Александр удвоил преимущество Динамо также после стандарта.

Что же касается Ярмоленко, то именно ему удалось довести счет до разгромного. Андрей завершил контратаку киевлян, добив мяч в пустые ворота после ассиста от того же Караваева.

Для нападающего этот гол стал 115-ым в чемпионате Украины и он стал еще ближе к рекорду Максима Шацких (124). На этом де-факто Кривбасс смирился с поражением. Добить соперника уже в конце второго тайма решил Герреро, который вышел на замену.

