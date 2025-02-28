Динамо несподівано втратило очки, зігравши внічию з середняком УПЛ
- Матч Ворскла - Динамо завершився з рахунком 1:1, голи забили Буяльський у 16-й хвилині та Скляр у 64-й.
- Гру перенесли у Київ через непідготовленість стадіону в Полтаві.
- Ворскла завершила матч у меншості після вилучення Островського, але Динамо не змогло реалізувати чисельну перевагу.
Динамо впевнено лідирує у поточному сезоні чемпіонату України. Саме "біло-сині" головний претендент на золоті медалі елітного дивізіону країни.
Ворскла – Динамо 1:1
Голи: Скляр, 64 – Буяльський, 16
Вилучення: Островський, 90
Сьогодні, 28 лютого, відбувся матч між Ворсклою та Динамо в межах 19-го туру УПЛ-2024/2025. Гру було перенесено у Київ, адже стадіон в Полтаві виявився не готовим до поєдинку, повідомляє 24 канал.
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Ворскла вирвала нічию
Перед матчем у столиці Ворскла залишилась без головного тренера. Юрія Максимова було дискваліфіковано через емоційну поведінку у минулій грі. Тому полтавці мали додаткову мотивацію у матчі проти Динамо.
Кияни підійшли до гри у ролі фаворита. Тим паче Ворскла зазнала кадрових втрат напередодні матчу проти столичного клубу. "Біло-сині" швидко вийшли вперед зусиллями Віталія Буяльського.
Полтавці у середині другого тайму змогли зрівняти рахунок. Голом відзначився Олександр Скляр. Динамівці намагались знову забити, створюючи чимало моментів, але й Ворскла проводила небезпечні атаки, аби вирвати перемогу.
Наприкінці матчу Ворскла залишилась у меншості. Червону картку отримав Островський Владислав. Проте "біло-синім" не вистачило часу, щоб вирвати перемогу. Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1.
Відеоогляд матчу Ворскла – Динамо: