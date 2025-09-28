У суботу, 27 вересня, відбулися поєдинки 7 туру Української Прем'єр-ліги з футболу. В одному зустрічалися Карпати та Динамо.

Команди видали на полі справжній трилер, який закінчився внічию з рахунком 3:3. Завдяки такому результату кияни побили власний рекорд за безпрограшною серією в УПЛ, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

Що відомо про рекорд Динамо?

Цей матч став 39-м поспіль, у якому "біло-сині" не програли в чемпіонаті України. Востаннє вони поступалися у 28 турі сезону-2023/24 – мінімальна поразка від Шахтаря з рахунком 0:1.

Попередня рекордна серія трималася майже десять років. Коли Динамо очолював Сергій Ребров кияни не програвали 38 поєдинків поспіль, поки не поступилися також "гірникам" (у жовтні 2015 року донеччани розгромили динамівців 3:0).

Зазначимо, що загальний рекорд за кількістю матчів без поразок в УПЛ належить Шахтарю. "Гірники" 55 матчів не програвали в чемпіонаті в період з липня 2000 року по серпень 2002-го.

Як Суркіс прокоментував матч Карпати – Динамо?

Попри такий історичний рекорд, кияни вже втретє поспіль зіграли внічию та ризикують втратити лідерство в турнірній таблиці. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс у коментарі для BLIK розповів, чи вважає, що в команді зараз криза.

Я ж не Нострадамус і не баба Ванга. Це – футбол. І через таке теж потрібно пройти. Я б не говорив про якусь кризу, не варто. Так, команда пропускає занадто багато, але вона, перш за все, повинна забивати по п’ять-шість голів, ось у чому суть. Говорити про якусь кризу, повторюся, не варто. Карпати так само хотіли перемогти, як і ми. Враховуючи, що ми програвали 0:2, а потім вели 3:2, знаєте, молодість дає про себе знати,

– сказав Суркіс.

Президент Динамо вірить, що найближчим часом його команда зможе перемогти в УПЛ і також нагадав про рекордну серію.

"Я вже багато років очолюю клуб і маю спокійно ставитися до безвиграшних серій, хоча я переживаю за результати Динамо не менше, ніж уболівальники. За нічиїми слідують перемоги. Про яку кризу ви говорите? Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюся, ця безвиграшна серія перерветься", – додав Суркіс.

