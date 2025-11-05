"Біло-сині" у польському Любліні прийматимуть Зріньски. Чемпіон Боснії і Герцеговини виглядає куди скромніше за Динамо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Transfermarkt.

Скільки коштує суперник Динамо?

Кадровий потенціал боснійців виглядає дуже бідним. Весь склад Зріньски оцінюється всього у 9 мільйонів євро, майже у десять разів менше за ростер Динамо (79 мільйонів).

Ба більше, двоє гравців киян окремо коштують дорожче за увесь склад боснійців. Мова про Володимира Бражка (12 мільйонів) та Миколу Шапаренка (11 мільйонів).

У Зріньски взагалі жодний футболіст не оцінюється дорожче за 1 мільйон євро. Найдорожчими є центрхав Сурданович та нападник Дамашкан. Обидва коштують по 600 тисяч.

Довідка. Матч Динамо – Зріньски відбудеться 6 листопада у Любліні на стадіоні "Мотор Арена". Початок – о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Megogo.

Останній, до речі, є одним з двох збірників у складі Зріньски. Віталій виступає за команду Молдови, тоді як Дарко Велькоський представляє Північну Македонію.

До слова, за боснійського чемпіона виступають два ексфутболісти УПЛ. Вінгер Маріо Чуже провів певний час у Дніпрі-1, тоді як півзахисник Невен Джурасек грав як у Дніпрі-1, так і Шахтаі. У складі останніх хорват став чемпіоном України.

