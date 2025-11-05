Суперником підопічних Олександра Шовковського стане команда Зріньски з Боснії та Герцеговини. Кияни підходять до цієї зустрічі не у найкращому стані, повідомляє 24 Канал.

До теми Розставив крапки над "і": Суркіс різко висловився про можливе звільнення Шовковського з Динамо

Що з Динамо в єврокубках?

Кияни не змогли виконати своє головне завдання у єврокубках. "Біло-сині" стартували ще з кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіли звідти від Пафоса (0:1, 0:2).

Проте і в Лізі Європи команда не затрималась, поступившись Маккабі. У підсумку Динамо потрапило в основну стадію Ліги конференцій. У третьому за рангом єврокубку підопічні Шовковського також не вражають.

Перші дві гри в ЛК кияни без шансів програли Крістал Пелес та Самсунспору, відкотившись аж на 34-те місце в турнірній таблиці. Тепер же Динамо має надію взяти перші бали в турнірі в матчі проти чемпіона Боснії та Герцеговини.

Зріньски також не вражало цього сезону, адже в ЛЧ та ЛЄ теж зазнавало невдач. Проте у Лізі конференцій команда вже набрала перші бали, розгромивши Лінкольн Ред Імпс з Гібралтару (5:0).

Прогноз Favbet

Проте у цьому поєдинку Зріньски буде аутсайдером. Коефіцієнт на перемогу Динамо становить 1,65, тоді як боснійців – аж 5,35. Нічия ж оцінюється у 4,10 згідно з котируваннями Favbet.

При цьому експерти не очікують на велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,00, тоді як на ТМ2,5 – 1,86. Ймовірність того, що Динамо не пропустить, становить 2,18.

Матч Динамо – Зріньски відбудеться у четвер, 6 листопада. Початок – о 22:00 за київським часом. Зустріч пройде в польському Любліні на місцевій "Мотор Арені".

Читайте також Таблиця коефіцієнтів УЄФА у сезоні 2025-2026: на якому місці Україна

Відзначимо, що Динамо грало проти боснійців лише одного разу. У кваліфікації Ліги чемпіонів 2007-2008 кияни пройшли Сараєво, здобувши по перемозі вдома (3:0) та на виїзді (1:0).

Нагадаємо, що напередодні матчу з боснійцями Динамо поступилось в УПЛ Шахтарю та перервало свою 42-матчеву безпрограшну серію в чемпіонаті. Команда Шовковського посідає друге місце в таблиці, відстаючи від "гірників" на чотири бали.