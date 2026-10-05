Новак Джокович лідирував у півфіналі з рахунком 7:5, 5:3, коли Медведєв після завершення одного з розіграшів відбив м'яч у бік трибун. Він влучив у глядача, якому знадобилася допомога медиків, повідомляє 24 Канал.

Чому Медведєва дискваліфікували

Ключовим моментом у цьому епізоді стало те, що м'яч уже не перебував у грі. Якби Медведєв ударив по ньому під час розіграшу, а м'яч випадково полетів на трибуни та влучив у глядача, покарання за це не передбачалося б.

Однак цього разу росіянин свідомо відбив м'яч після завершення розіграшу. Через це епізод розглядається як неспортивна поведінка, за яку правила передбачають покарання аж до дискваліфікації.

Схожа ситуація трапилася з самим Джоковічем на US Open-2020. Серб після завершення розіграшу вдарив м'ячем у бік корту та влучив у горло лінійній судді, після чого також був дискваліфікований.

Що втратить Медведєв

Через дискваліфікацію Медведєв за правилами ATP має автоматично втратити всі рейтингові очки та призові, здобуті на турнірі в Пекіні. Йдеться про 200 очок та близько 220 тисяч доларів.

Водночас росіянин може оскаржити це рішення. Подібний прецедент уже був у 2024 році, коли Андрій Рубльов після дискваліфікації з турніру в Дубаї за образу судді домігся повернення частини рейтингових очок.

Цікаво, що ATP вже встигла опублікувати оновлений рейтинг, у якому Медведєв отримав частину балів за Пекін і повернувся до топ-5. Тепер організації доведеться або коригувати рейтинг, або переглядати автоматичне покарання росіянина.

Нагадаємо, раніше російська тенісистка Анна Блінкова прийняла рішення виступати за Францію.