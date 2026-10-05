Новак Джокович лидировал в полуфинале со счетом 7:5, 5:3, когда Медведев после завершения одного из розыгрышей отбил мяч в сторону трибун. Он попал в зрителя, которому потребовалась помощь медиков, сообщает 24 Канал.

Почему Медведева дисквалифицировали

Ключевым моментом в этом эпизоде стало то, что мяч уже не находился в игре. Если бы Медведев ударил по нему во время розыгрыша, а мяч случайно полетел на трибуны и попал в зрителя, наказание за это не предусмотрелось бы.

Однако на этот раз россиянин сознательно отбил мяч после завершения розыгрыша. Из-за этого эпизод расценивается как неспортивное поведение, за которое правила предусматривают наказание вплоть до дисквалификации.

Похожая ситуация произошла с самим Джоковичем на US Open-2020. Серб после завершения розыгрыша ударил мячом в сторону корта и попал в горло линейному судье, после чего также был дисквалифицирован.

Что потеряет Медведев

Из-за дисквалификации Медведев, согласно правилам ATP, должен автоматически лишиться всех рейтинговых очков и призовых, заработанных на турнире в Пекине. Речь идет о 200 очках и около 220 тысяч долларов.

В то же время россиянин может обжаловать это решение. Подобный прецедент уже был в 2024 году, когда Андрей Рублев после дисквалификации с турнира в Дубае за оскорбление судьи добился возврата части рейтинговых очков.

Интересно, что ATP уже успела опубликовать обновленный рейтинг, в котором Медведев получил часть очков за Пекин и вернулся в топ-5. Теперь организации придется либо корректировать рейтинг, либо пересматривать автоматическое наказание россиянина.

Напомним, ранее российская теннисистка Анна Блинкова приняла решение выступать за Францию.