Ліверпуль і Португалія офіційно підтвердили загибель Жоти

Португальський нападник загинув під час ДТП в Іспанії. Діогу Жота був одним із лідерів атаки Ліверпуля та чимало пограв за свою національну збірну.

Футбольна спільнота шокована трагічними новинами з Іспанії. Місцеві ЗМІ повідомили про смерть зірки Ліверпуля Діогу Жоти. Цей факт підтвердили у збірній, повідомляє 24 Канал з посиланням на збірну Португалії.

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Смерть Жоти підтвердилась

28-річний нападник був у відпустці в Іспанії, де їхав на авто зі своїм братом Андре Сілвою. Машина вилетіла з траси та загорілась через ДТП. Спочатку офіційні джерела не коментували цю новину.

Тож серед фанатів була надія, що ця новина є фейком. На жаль, офіційний акаунт збірної Португалії в соцмережі X підтвердив факт смерті Діогу Жоти та Андре Сілви. Також цю інформацію опублікував і Ліверпуль, чинний клуб Жоти.

Футболіст встиг пограти за Пасуш Ферейра, Атлетіко, Порту, Вулверхемптон та Ліверпуль. Гравцем мерсисайдців він став у 2020 році. За цей час він відіграв 182 матчі за "червоних", оформивши 65 голів і 26 асистів.

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У Ліверпулі Жота здобув чотири трофеї, в тому числі й АПЛ у сезоні 2024-2025. Також Діогу успішно пограв за збірну Португалії, забивши 14 голів у 49 матчах та вигравши дві Ліги націй.