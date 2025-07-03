Футбольное сообщество шокировано трагическими новостями из Испании. Местные СМИ сообщили о смерти звезды Ливерпуля Диогу Жоты. Этот факт подтвердили в сборной, сообщает 24 Канал со ссылкой на сборную Португалии.

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Смерть Жоты подтвердилась

28-летний нападающий был в отпуске в Испании, где ехал на авто со своим братом Андре Силвой. Машина вылетела с трассы и загорелась из-за ДТП. Сначала официальные источники не комментировали эту новость.

Поэтому среди фанатов была надежда, что эта новость является фейком. К сожалению, официальный аккаунт сборной Португалии в соцсети X подтвердил факт смерти Диогу Жоты и Андре Силвы. Также эту информацию опубликовал и Ливерпуль, действующий клуб Жоты.

Футболист успел поиграть за Пасуш Ферейра, Атлетико, Порту, Вулверхэмптон и Ливерпуль. Игроком мерсисайдцев он стал в 2020 году. За это время он сыграл 182 матча за "красных", оформив 65 голов и 26 ассистов.

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В Ливерпуле Жота получил четыре трофея, в том числе и АПЛ в сезоне 2024-2025. Также Диогу успешно поиграл за сборную Португалии, забив 14 голов в 49 матчах и выиграв две Лиги наций.