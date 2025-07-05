Партнери Жоти по збірній Португалії заплакали під час хвилини мовчання на КЧС-2025

Декілька днів тому весь футбольний світ сколихнула трагічна звістка. Футболіст Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота разом зі своїм братом Андре Сілвою загинули у моторошній аварії.

У Сполучених Штатах Америки триває Клубний чемпіонат світу-2025. В пам'ять про загиблих Діогу Жоту та Андре Сілву усі матчі турніру починаються з хвилини мовчання, повідомляє 24 канал.

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Невеш та Канселу не стримали сліз

У п'ятницю, 4 липня, відбувся перший півфінал Клубного чемпіонату світу-2025 року у США. Бразильський Флуміненсе зустрічався з саудівським Аль-Хілялем.

Перед початком гри на стадіоні провели хвилину мовчання в пам'ять про загиблих Діогу Жоту та його брата Андре Сілву. У стартовому складі Аль-Хіляля на полі з'явились Рубен Невеш та Жоау Канселу.

Португальські футболісти не змогли стримати емоцій. Рубен Невеш та Жоау Канселу почали плакати під час хвилини мовчання, сумуючи за заглибим друго та партнером по національній команді.

Невеш та Кансело не стримали сліз / Скриншот з відео

Довідка. Матч завершився перемогою Флуміненсе – 2:1. У півфінал Клубного чемпіонату світу-2025 бразильський клуб зіграє проти Челсі – 8 липня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомляли про те, що Діогу Жота отримав пораду від лікарів перед тим, як потрапив у ДТП. Португальський футболіст мав на летіти на літаку в Англію.