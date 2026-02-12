Мова про Владислава Гераскевича, який був єдиним представником України у скелетоні. Втім спортсмена так і не допустили до змагання через позицію Міжнародного олімпійського комітету.

Як реагують на дискваліфікацію Гераскевича?

Організація відсторонила Гераскевича за кілька хвилин до старту заїзду. Причиною став "шолом пам'яті", який Владислав вдягав на тренуваннях та планував вдягнути на змагання.

На ньому зображені фото 24-х спортсменів, яких Росія вбила під час війни проти України. Таке рішення обурило баатьох українців та викликало реакцію у спортивних організації.

Національний олімпійський комітет України висловив підтримку Гераскевичу. У організації запевнили, що намагались переконати МОК не приймати це ганебне рішення.

Владе, вся країна з тобою. Це був твій свідомий і принциповий вибір. Ми його підтримуємо, бо йдеться про памʼять та шану до українських спортсменів, чиї життя забрала Росія! Протягом цих днів ми зверталися, переконували, аргументували, просили МОК дозволити стартувати в "шоломі памʼяті". На жаль, нас не почули. Владе, ти показав характер справжнього українця. Памʼять неможливо дискваліфікувати,

– написав у себе у фейсбук голова НОК України Вадим Гутцайт.

Також на бан Гераскевича відреагував міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Він заявив, що Україна продовжуватиме боротьбу у правовому полі.

За версією МОК, рішення ухвалило журі IBSF через нібито невідповідність шолома правилам. Це рішення виглядає як помилка, яку не наважились виправити. Будемо виправляти цю помилку у правовому полі. Владиславе, ти вчинив гідно! Ця історія точно матиме продовження. Ми з тобою,

– написав у себе в інстаграм Матвій Бідний.

До слова, президентка МОК вже прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді. Кірсті Ковентрі мала зустріч із українцем напередодні заїзду, але сторони не дійшли згоди щодо шолому.

Скандал навколо Гераскевича: що відомо?