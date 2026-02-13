Позов Гераскевича проти МОК відхилили
- Владислава Гераскевича відсторонили від участі в зимовій Олімпіаді через шолом з зображенням загиблих українських спортсменів.
- Спортивний арбітражний суд швидко розглянув апеляцію Гераскевича, але рішення було залишене без змін.
Владислав Гераскевич став центральною персоною збірної України на зимових Олімпійських іграх. На жаль, Міжнародний олімпійський комітет втягнув скелетоніста у скандал.
CAS відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК. Рішення суд ухвалив о 18:15 за київським часом, повідомляє Суспільне Спорт.
Дивіться також "Зруйнували мрію": Владислав Гераскевич оголосив про рішення залишити Олімпійські ігри
Що CAS вирішив по Гераскевичу?
Позов Гераскевича проти МОК та IBSF відхилено.
Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК,
– повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.
Причиною відсторонення став "шолом пам'яті", який Гераскевич вдягав на тренуваннях. На ньому зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни в Україні.
Що сказав Гераскевич після суду?
Скелетоніст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду. Засідання пройшло у пришвидшеному форматі 13 лютого і вже того ж дня було оголошено рішення.
Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Вона святкує цю дискваліфікацію. Я вірю, що з деяких точок зору Росія повертатиметься до Олімпіади, тому МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії. Дії МОК дискримінативні. Я тут стою за гідність своєї країни,
– каже Владислав.
Раніше Владислав вже заявляв про небажання виступати на зимових Олімпійських іграх-2026. На його думку, це не мало б спортивного сенсу, а МОК і так вже зруйнував його олімпійську мрію.
Що відомо про скандал навколо Гераскевича?
- Українець став одним з двох прапороносців України на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2026. Скелетоніст відомий своєю патріотичною позицією та відстоюванням інтересів України у війні проти Росії.
- Гераскевич вирішив присвятити шолом 24 спортсменам, які були вбиті Росією під час війни в Україні. Він тренувався в ньому, але МОК вирішив заборонити українцю виступати у цьому шоломі.
- Крім того, після недопуску до змагань скелетоніст заявив про намір продати "шолом пам'яті" на аукціоні. Виручені кошти Гераскевич передасть на допомогу українцям, які стали жертвами війни проти Росії.