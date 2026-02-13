Позов Гераскевича проти МОК відхилили

Владислав Гераскевич став центральною персоною збірної України на зимових Олімпійських іграх. На жаль, Міжнародний олімпійський комітет втягнув скелетоніста у скандал.

CAS відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК. Рішення суд ухвалив о 18:15 за київським часом, повідомляє Суспільне Спорт.

Що CAS вирішив по Гераскевичу?

Позов Гераскевича проти МОК та IBSF відхилено.

Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК,

– повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.

Причиною відсторонення став "шолом пам'яті", який Гераскевич вдягав на тренуваннях. На ньому зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни в Україні.

Що сказав Гераскевич після суду?

Скелетоніст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду. Засідання пройшло у пришвидшеному форматі 13 лютого і вже того ж дня було оголошено рішення.

Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Вона святкує цю дискваліфікацію. Я вірю, що з деяких точок зору Росія повертатиметься до Олімпіади, тому МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії. Дії МОК дискримінативні. Я тут стою за гідність своєї країни,

– каже Владислав.

Раніше Владислав вже заявляв про небажання виступати на зимових Олімпійських іграх-2026. На його думку, це не мало б спортивного сенсу, а МОК і так вже зруйнував його олімпійську мрію.

Що відомо про скандал навколо Гераскевича?