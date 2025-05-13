Передайте цьому тіпу, – екскохана форварда Динамо відповіла на залицяння новачка киян
- Колишня дівчина форварда Динамо Едуардо Герреро Крістіна Крижановська різко відповіла на залицяння новачка "біло-синіх" Анхеля Торреса в соціальних мережах.
- Анхель Торрес, який раніше був втягнутий у сексуальний скандал, наразі виправданий за всіма пунктами у справі про зґвалтування.
Колишня дівчина нападника Динамо Едуардо Герреро Крістіна Крижановська у своїх соціальних мережах ділиться пікантним контентом. Нещодавно до її армії шанувальників додався ще один футболіст "біло-синіх".
На початку травня Динамо оголосило про підписання колумбійського вінгера Анхеля Торреса. Новачок "біло-синіх"вже встиг оцінити красу українських дівчат, пише 24 Канал.
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Різка відповідь Крижановської на знаки уваги від Торреса
Колишня дівчина форварда Динамо Едуардо Герреро Крістіна Крижановська зробила публікацію в інстаграмі. Вона помітила, що її фото активно лайкає новачок киян Анхель Торрес.
Такі дії 25-річного футболіста розлютили дівчину.
"Передайте цьому тіпу! Що вдруге я на таку ху**ю не підпишусь, одного вже вистачило" – написала Крістіна.
Публікація Крістіни Крижановської / фото з інстаграму підприємиці
Зазначимо, що перед переходом до Динамо Анхель Торрес став фігурантом сексуального скандалу. У 2024 році проти футболіста порушили справу про зґвалтування. Через це він пропустив рік у футболі. Нещодавно новачка киян було виправдано за усіма пунктами.
Щодо Крістіни Крижановської, то вона мала історію стосунків з панамським легіонером Динамо Едуардом Герреро. Дівчина розірвала з ним відносини, коли дізналася про його невірність.
Раніше Крижановська зустрічалася з ексгравцем Зорі Даніїлом Алефіренком, який нині виступає за ковалівський Колос.