"Завдяки Абраменку зросло фінансування": Котовський про фристайл в Україні

Олімпійський спортсмен Дмитро Котовський, який представляв Україну на Олімпійських іграх 2026 року, народився у місті Рівне. Саме тут розташована спортивна школа, яка вже протягом багатьох років готує кілька поколінь талановитих акробатів.

Фристайл в Україні набирає обертів, а Рівне стало одним із центрів розвитку лижної акробатики. В інтерв'ю для 24 каналу Котовський розповів, у чому секрет популярності цього виду спорту саме в його рідному місті.

Що сказав Котовський про фристайл в Україні?

У рівненській школі ми отримали базову підготовку, але для повноцінних тренувань дорослих спортсменів умов бракує,

– зазначає Котовський.

Фристайліст додає, що розвиток цього виду спорту в Україні отримав поштовх після результатів Олександра Абраменка. Завдяки цьому збільшилося фінансування, і стало можливим відправляти більше спортсменів на міжнародні змагання. Однак головна заслуга належить тренерам, які щодня працюють із дітьми та дорослими, вкладаючи свій внесок у розвиток фристайлу.

За словами спортсмена, рівненська спортивна школа, де свій шлях розпочинали багато відомих лижних акробатів, має скромні умови: для старту в спорті вистачає базових навичок у гімнастиці та акробатиці. Проте для професійного фристайлу потрібні спеціальні трампліни, лижі, сніг та відповідна тренувальна база, яких наразі в Рівному немає.

Якби не виїзди на тренування за кордон, можливостей для розвитку фристайлу в Україні просто не існувало б,

– підкреслює спортсмен.

