Фристайл в Україні набирає обертів, а Рівне стало одним із центрів розвитку лижної акробатики. В інтерв'ю для 24 каналу Котовський розповів, у чому секрет популярності цього виду спорту саме в його рідному місті.
Дивіться також "Якщо мама пережила – фанати теж зможуть": інтерв'ю з Дмитром Котовським про невдачу на Олімпіаді
Що сказав Котовський про фристайл в Україні?
У рівненській школі ми отримали базову підготовку, але для повноцінних тренувань дорослих спортсменів умов бракує,
– зазначає Котовський.
Фристайліст додає, що розвиток цього виду спорту в Україні отримав поштовх після результатів Олександра Абраменка. Завдяки цьому збільшилося фінансування, і стало можливим відправляти більше спортсменів на міжнародні змагання. Однак головна заслуга належить тренерам, які щодня працюють із дітьми та дорослими, вкладаючи свій внесок у розвиток фристайлу.
За словами спортсмена, рівненська спортивна школа, де свій шлях розпочинали багато відомих лижних акробатів, має скромні умови: для старту в спорті вистачає базових навичок у гімнастиці та акробатиці. Проте для професійного фристайлу потрібні спеціальні трампліни, лижі, сніг та відповідна тренувальна база, яких наразі в Рівному немає.
Якби не виїзди на тренування за кордон, можливостей для розвитку фристайлу в Україні просто не існувало б,
– підкреслює спортсмен.
Як Дмитро Котовський виступив на Олімпійських іграх-2026?
- Український фристайліст Дмитро Котовський виступив на зимових Олімпійських іграх, що відбулися в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Спортсмен представляв Україну у лижній акробатиці, де вважався одним із лідерів національної збірної.
В індивідуальних змаганнях Котовський не зумів пробитися до фіналу: за підсумками кваліфікації він посів 17-те місце. Українець не зміг чисто виконати свої стрибки та набрав недостатню кількість балів для проходу далі. Зокрема, в одній зі спроб його результат становив 80,97 бала, чого виявилося замало для боротьби за медалі.
У командному турнірі з лижної акробатики збірна України також залишилася поза боротьбою за нагороди. Українці не змогли кваліфікуватися до суперфіналу та в підсумку посіли шосте місце.