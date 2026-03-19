Фристайл в Украине набирает обороты, а Ровно стало одним из центров развития лыжной акробатики. В интервью для 24 канала Котовский рассказал, в чем секрет популярности этого вида спорта именно в его родном городе.
Смотрите также "Если мама пережила – фанаты тоже смогут": интервью с Дмитрием Котовским о неудаче на Олимпиаде
Что сказал Котовский о фристайле в Украине?
В ровенской школе спортсмены получают базовую технику, но для полноценных тренировок взрослых возможностей мало.
В ровенской школе мы получили базовую подготовку, но для полноценных тренировок взрослых спортсменов условий не хватает,
– отмечает Котовский.
Фристайлист добавляет, что развитие этого вида спорта в Украине получило толчок после результатов Александра Абраменко. Благодаря этому увеличилось финансирование, и стало возможным отправлять больше спортсменов на международные соревнования. Однако главная заслуга принадлежит тренерам, которые ежедневно работают с детьми и взрослыми, вкладывая свой вклад в развитие фристайла.
По словам спортсмена, ровенская спортивная школа, где свой путь начинали многие известные лыжных акробатов, имеет скромные условия: для старта в спорте хватает базовых навыков в гимнастике и акробатике. Однако для профессионального фристайла нужны специальные трамплины, лыжи, снег и соответствующая тренировочная база, которых сейчас в Ровно нет.
Если бы не выезды на тренировки за границу, возможностей для развития фристайла в Украине просто не существовало бы,
– подчеркивает спортсмен.
Как Дмитрий Котовский выступил на Олимпийских играх-2026?
- Украинский фристайлист Дмитрий Котовский выступил на зимних Олимпийских играх, состоявшихся в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Спортсмен представлял Украину в лыжной акробатике, где считался одним из лидеров национальной сборной.
В индивидуальных соревнованиях Котовский не сумел пробиться в финал: по итогам квалификации он занял 17-е место. Украинец не смог чисто выполнить свои прыжки и набрал недостаточное количество баллов для прохода дальше. В частности, в одной из попыток его результат составлял 80,97 балла, чего оказалось мало для борьбы за медали.
В командном турнире по лыжной акробатике сборная Украины также осталась вне борьбы за награды. Украинцы не смогли квалифицироваться в суперфинал и в итоге заняли шестое место.