Фристайл в Украине набирает обороты, а Ровно стало одним из центров развития лыжной акробатики. В интервью для 24 канала Котовский рассказал, в чем секрет популярности этого вида спорта именно в его родном городе.

Смотрите также "Если мама пережила – фанаты тоже смогут": интервью с Дмитрием Котовским о неудаче на Олимпиаде

Что сказал Котовский о фристайле в Украине?

В ровенской школе мы получили базовую подготовку, но для полноценных тренировок взрослых спортсменов условий не хватает,

– отмечает Котовский.

Фристайлист добавляет, что развитие этого вида спорта в Украине получило толчок после результатов Александра Абраменко. Благодаря этому увеличилось финансирование, и стало возможным отправлять больше спортсменов на международные соревнования. Однако главная заслуга принадлежит тренерам, которые ежедневно работают с детьми и взрослыми, вкладывая свой вклад в развитие фристайла.

По словам спортсмена, ровенская спортивная школа, где свой путь начинали многие известные лыжных акробатов, имеет скромные условия: для старта в спорте хватает базовых навыков в гимнастике и акробатике. Однако для профессионального фристайла нужны специальные трамплины, лыжи, снег и соответствующая тренировочная база, которых сейчас в Ровно нет.

Если бы не выезды на тренировки за границу, возможностей для развития фристайла в Украине просто не существовало бы,

– подчеркивает спортсмен.

Как Дмитрий Котовский выступил на Олимпийских играх-2026?