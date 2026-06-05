Українців покарали за відмову стояти на подіумі під російський гімн

У Будапешті на змаганнях з параармреслінгу українців, які посіли призові місця, оштрафували через незгоду брати участь у церемонії нагородження разом з росіянином. Срібний та бронзовий призер змушені були заплатити по 250 євро.

Цинічності діям організаторів додає те, що один з українців є сином військовослужбовця. А самі росіяни під час турніру постійно провокували представників нашої збірної, пише Суспільне.

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Що сталося на турнірі з параармреслінгу в Будапешті?

Про обурливе ставлення до українців розповів бронзовий призер змагань, син учасника бойових дій у складі 110-ої механізованої бригади Дмитро Луцишин. Він разом з колегою по збірній вирішили не стояти на п'єдесталі пошани разом з росіянином, слухаючи гімн країни-агресора.

За словами Луцишина, це мало наслідком штраф для кожного у розмірі 250 євро. Українців звинуватили у порушенні регламенту турніру. Невдоволення поведінкою наших співвітчизників висловлювали навіть допінг-офіцери, які працювали з ними після нагородження.

При цьому росіяни дозволяли собі відверті провокації: освистували українських спортсменів, намагалися тягнути руки для того, щоб нібито привітатися з паратлетами, щоб потім публічно висловлювати невдоволення відмовою.

Як росіян повертають у спорт в повноцінному статусі?

На жаль, українським спортсменам все частіше доводиться мати справу на міжнародних змаганнях з росіянами, яким не просто дозволяють брати участь, а ще й допускають з ворожими національними символами.

Санкції з Росії у спорті вже встигли зняти такі великі міжнародні федерації як World Aquatics, World Gymnastics та фехтувальна FIE. На чемпіонаті Європи з художньої гімнастики українкам вже довелося терпіти російський тиск, про що розповіла президентка федерації та головна тренерка збірної Ірина Дерюгіна.