На фронті загинув багаторазовий чемпіон України та Кубків світу з кікбоксингу Русецький

Поки Росію повертають до спорту та дозволяють використовувати її символіку, а українцям забороняють вшановувати своїх героїв. Тим часом Росія продовжує вбивати українських спортсменів.

В боях проти російських окупантів загинув український спортсмен і тренер Дмитро Русецький. Про це повідомила Ольга Павленко, президентка Федерації кікбоксингу України.

Дивіться також Маленькі Вікторія і Карина, яких вбила Росія: хто зображений на шоломі Гераскевича

Що відомо про Дмитра Русецького?

У цивільному житті Русецький займався єдиноборствами на професійному рівні. Він був багаторазовим чемпіоном України та переможцем Кубків світу, що принесло йому звання майстра спорту міжнародного класу з кікбоксингу WAKO.

Військовий загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання поблизу села Писарівка на Сумщині.

Неймовірно талановитий спортсмен, наставник і тренер, який присвятив своє життя розвитку молоді та вихованню справжніх чемпіонів. Дмитро був не лише сильним бійцем на рингу, а й мужнім Захисником України. Його сила духу, відданість справі та любов до Батьківщини назавжди залишаться в нашій пам'яті,

– написала Ольга Павленко.

Хто зі спортсменів відреагував на загибель Русецького?

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував цю новину, опублікувавши в інстаграм допис і сторіс із запитанням: "Невже спорт "поза політикою"?".

Кого з українських спортсменів вбила Росія?

Кількість українських спортсменів, які віддали життя за Батьківщину, важко визначити, та серед них можна знайти: