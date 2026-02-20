На фронті загинув багаторазовий чемпіон України та Кубків світу з кікбоксингу Русецький
- Дмитро Русецький, багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, загинув у боях проти російських окупантів під час виконання бойового завдання на Сумщині.
- Він був майстром спорту міжнародного класу і відомим наставником, який присвятив своє життя розвитку молоді та вихованню чемпіонів.
Поки Росію повертають до спорту та дозволяють використовувати її символіку, а українцям забороняють вшановувати своїх героїв. Тим часом Росія продовжує вбивати українських спортсменів.
В боях проти російських окупантів загинув український спортсмен і тренер Дмитро Русецький. Про це повідомила Ольга Павленко, президентка Федерації кікбоксингу України.
Дивіться також Маленькі Вікторія і Карина, яких вбила Росія: хто зображений на шоломі Гераскевича
Що відомо про Дмитра Русецького?
У цивільному житті Русецький займався єдиноборствами на професійному рівні. Він був багаторазовим чемпіоном України та переможцем Кубків світу, що принесло йому звання майстра спорту міжнародного класу з кікбоксингу WAKO.
Військовий загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання поблизу села Писарівка на Сумщині.
Неймовірно талановитий спортсмен, наставник і тренер, який присвятив своє життя розвитку молоді та вихованню справжніх чемпіонів. Дмитро був не лише сильним бійцем на рингу, а й мужнім Захисником України. Його сила духу, відданість справі та любов до Батьківщини назавжди залишаться в нашій пам'яті,
– написала Ольга Павленко.
Хто зі спортсменів відреагував на загибель Русецького?
Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував цю новину, опублікувавши в інстаграм допис і сторіс із запитанням: "Невже спорт "поза політикою"?".
Кого з українських спортсменів вбила Росія?
Кількість українських спортсменів, які віддали життя за Батьківщину, важко визначити, та серед них можна знайти:
- Чотириразовий світовий чемпіон з кікбоксингу Віталій Мерінов загинув у 2023 році на фронті після поранень, отриманих у бою.
- Олексій Цибко, який виступав за національну збірну України з регбі, загинув у 2022 році під час бойових дій у Бучі.
- Максим Горобець, майстер спорту з дзюдо та самбо, залишив татамі заради фронту. Захищаючи Україну під Бахмутом, він загинув 4 січня 2026 року.
- Віталій Масло, відомий український гандболіст і тренер, пішов на фронт, аби захищати рідну країну. У грудні 2025 року він загинув.
Павло Іщенко, багаторазовий чемпіон України та світу з богатирського багатоборства, залишив спортивну арену заради фронту. Він загинув, захищаючи Україну, залишивши по собі приклад сили, відваги та патріотизму.