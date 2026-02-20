На фронте погиб многократный чемпион Украины и Кубков мира по кикбоксингу Русецкий
- Дмитрий Русецкий, многократный чемпион Украины по кикбоксингу, погиб в боях против российских оккупантов во время выполнения боевого задания на Сумщине.
- Он был мастером спорта международного класса и известным наставником, который посвятил свою жизнь развитию молодежи и воспитанию чемпионов.
Пока Россию возвращают в спорт и позволяют использовать ее символику, а украинцам запрещают чествовать своих героев. Тем временем Россия продолжает убивать украинских спортсменов.
В боях против российских оккупантов погиб украинский спортсмен и тренер Дмитрий Русецкий. Об этом сообщила Ольга Павленко, президент Федерации кикбоксинга Украины.
Что известно о Дмитрии Русецком?
В гражданской жизни Русецкий занимался единоборствами на профессиональном уровне. Он был многократным чемпионом Украины и победителем Кубков мира, что принесло ему звание мастера спорта международного класса по кикбоксингу WAKO.
Военный погиб 15 февраля во время выполнения боевого задания вблизи села Писаревка Сумской области.
Невероятно талантливый спортсмен, наставник и тренер, который посвятил свою жизнь развитию молодежи и воспитанию настоящих чемпионов. Дмитрий был не только сильным бойцом на ринге, но и мужественным Защитником Украины. Его сила духа, преданность делу и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти,
– написала Ольга Павленко.
Кого из украинских спортсменов убила Россия?
Количество украинских спортсменов, которые отдали жизнь за Родину, трудно определить, и среди них можно найти:
- Четырехкратный мировой чемпион по кикбоксингу Виталий Меринов погиб в 2023 году на фронте после ранений, полученных в бою.
- Алексей Цыбко, выступавший за национальную сборную Украины по регби, погиб в 2022 году во время боевых действий в Буче.
- Максим Горобец, мастер спорта по дзюдо и самбо, оставил татами ради фронта. Защищая Украину под Бахмутом, он погиб 4 января 2026 года.
- Виталий Масло, известный украинский гандболист и тренер, ушел на фронт, чтобы защищать родную страну. В декабре 2025 года он погиб.
Павел Ищенко, многократный чемпион Украины и мира по богатырскому многоборью, оставил спортивную арену ради фронта. Он погиб, защищая Украину, оставив после себя пример силы, отваги и патриотизма.