"Верховен вже переляканий": легендарний тренер жорстко розніс суперника Усика перед боєм

Легендарний український тренер з боксу Дмитро Сосновський не залишив шансів Ріко Верховену у бою проти Олександра Усика, який відбудеться 23 травня в Єгипті. Фахівець заявив, що нідерландець "вже боїться" чемпіона.

Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном продовжує активно обговорюватися у боксерських колах. Один із найавторитетніших українських тренерів Дмитро Сосновський розповів 24 Каналу про очікування від цього протистояння.

Що сказав Дмитро Сосновський?

Тренер наголосив, що розмови про фізичну перевагу Верховена не мають жодного сенсу, адже Усик уже неодноразово перемагав габаритних суперників.

Проблем у Саші ніяких не повинно бути. Те, що вони там говорять, мовляв, він великий….А що Саша не перемагав великих нокаутами? Усик – висококласний боксер: робота ніг, фізичні дані. Сашко точно не слабший у цьому плані,

– зазначив експерт.

Фахівець також нагадав, що українця намагалися "зламати" своїми ударами багато топових супертяжів, однак безуспішно.

Так кожен міг – Ф'юрі, Дюбуа, Джошуа, всі інші, але ж ніхто не вдарив,

– додав Дмитро Сосновський.

У чому перевага Усика?

Окремо тренер звернув увагу на різницю між боксом та кікбоксингом, підкресливши, що Верховен не звик до таких темпів і роботи ніг, які демонструє Усик.

Навіть якщо порівняти роботу ніг Усика і Верховена – у боксі і кікбоксингу це зовсім різні речі. До того ж нідерландець звик битися лише 5 раундів у кікбоксингу, – зазначив Сосновський.

На його думку, українець швидко нав'яже супернику свій стиль та почне розбивати нідерландця серійною роботою.

Він його потягає, закрутить на ногах. А буде це у другому, третьому чи шостому раунді – це вже не так важливо. Він його може нокаутувати, накидати повну торбу ударів. Якщо Саша задасть хороший темп і кілька разів вставить йому з передньої руки, не факт, що Верховен витримає ту швидкість. Хтось каже, що нідерландець спробує нокаутувати Усика у перших раундах? Ну нехай спробує – я не вірю в це. У Сашка реакція хороша, він бачить ті удари, відчуває. Я в ті казки не вірю. Не думаю, що Верховен зможе йому щось зробити. Шансів у нього немає від слова взагалі,

– розповів фахівець.



Олександр Усик та Ріко Верховен/ Фото Getty Images

"Верховен стояв блідий"

Найгучнішу заяву тренер зробив, коментуючи психологічний стан чемпіона Glory під час зустрічі з Усиком.

Він ще не вийшов проти Усика, а вже переляканий. Він вже боїться Сашу. Стояв Олександр – видно, що це скеля, боєць. А Верховен бідненький стояв блідий, і це ще Сашко не вдарив його жодного разу, – додав Дмитро Сосновський.

Хто такий Дмитро Сосновський?

Дмитро Сосновський раніше був тренером збірної України з боксу – під його керівництвом спортсмени тріумфували на Олімпійських іграх.

Серед його відомих вихованців Василь Ломаченко, Олександр Усик, Денис Берінчик, Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик, яких називали "золотим поколінням" збірної України.

Зараз Сосновський проживає у Львові, працює у дитячо-юнацькій спортивній школі та проводить семінари для популяризації боксу.

Що відомо про бій Усика та Верховена?