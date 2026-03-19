"Це зовсім інший спорт": відомий тренер зробив гучну заяву про дебют Хижняка на профі-рингу

Український боксер Олександр Хижняк готується до дебюту на професійному ринзі після успішної аматорської кар'єри. 21 березня олімпійський чемпіон битиметься з колумбійцем Вільмером Бароном.

Заслужений тренер України Дмитро Сосновський прокоментував перехід Олександра Хижняка у професіонали. У коментарі 24 Каналу легендарний фахівець наголосив, що поєднувати аматорський і профі-бокс надзвичайно складно.

Що сказав колишній тренер збірної України з боксу?

Дмитро Сосновський підкреслив, що перехід із аматорського боксу в професійний завжди є складним викликом навіть для найталановитіших спортсменів. За його словами, повторити шлях таких боксерів, як Олександр Усик, можуть одиниці.

Що таке успішна кар'єра у профі-боксі? Досягнення Усика – це величезний успіх. Чи вдасться Олександру Хижняку вийти на такий рівень? Він реально дуже хороший боксер із чудовими даними. Для мене це справжній талант,

– зазначив тренер.

Фахівець наголосив, що Хижняк уже зібрав майже всі головні нагороди в аматорському боксі – від титулів чемпіона Європи і світу до олімпійських медалей. Саме тому його перехід у профі виглядає логічним етапом кар'єри.

"Професійний і аматорський бокс – це два різні види спорту"

Сосновський пояснив, що головна проблема для боксерів, які намагаються виступати і в аматорах, і в професіоналах, полягає у принципово різних системах підготовки та навантаження.

Професійний і аматорський бокс – це два різні види спорту. Боксувати три раунди і боксувати дванадцять – це зовсім інша робота серцево-судинної та м'язової системи. Уявіть собі, готувати організм на 9 хвилин і готувати організм на 36 хвилин в темпі колосального навантаження. Тому перескакувати з одного виду на другий – для мене це незрозуміло,

– заявив фахівець

Екстренер збірної також згадав покоління українських боксерів, які, на його думку, ідеально обрали момент для переходу в профі після завершення аматорської кар'єри – серед них Василь Ломаченко, Олександр Усик, Євген Хитров, Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик.

Попри застереження, тренер підкреслив, що рішення Хижняка та його батька-тренера заслуговує на повагу.

Вони мають право приймати ті рішення, які вважають правильними. Якщо в Олександра все вийде в професійному боксі – я тільки радітиму за нього,

– додав Дмитро Сосновський.

Що відомо про Олександра Хижняка?