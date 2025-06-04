Військові зупинили автомобіль порушника під час комендантської години. Після чого саме відбувся конфлікт, повідомляє 24 канал із посиланням на Українська правда.

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Що відомо про конфлікт у Києві

За наявною інформацією, тренер з ММА вдарив одного з військовослужбовців після того, як його зупинили на блокпосту. Повідомляють, що порушник був у стані алкогольного сп'янінні.

За попередніми даними, підозрюваний у нападі на військового Дмитро Тулуб, тренер зі змішаних бойових мистецтв.

Встановлено, що 1 червня в період дії комендантської години на одному з блокпостів у Голосіївському районі при в’їзді в Київ зупинили автомобіль, за кермом якого була дівчина у стані алкогольного сп’яніння. Разом з нею в машині був її нетверезий пасажир,

– йдеться у повідомленні поліції Києва.

Зазначимо, що тренеру з ММА, який вдарив військовослужбовця, було оголошено підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує позбавлення волі терміном на п'ять років.

Раніше повідомляли, що у Києві поліція затримала Олександра Алієва. Згодом колишнього українського футболіста відпустили.