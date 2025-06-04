Военные остановили автомобиль нарушителя во время комендантского часа. После чего именно произошел конфликт, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинская правда.

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Что известно о конфликте в Киеве

По имеющейся информации, тренер по ММА ударил одного из военнослужащих после того, как его остановили на блокпосту. Сообщают, что нарушитель был в состоянии алкогольного опьянении.

По предварительным данным, подозреваемый в нападении на военного Дмитрий Тулуб, тренер по смешанным боевым искусствам.

Установлено, что 1 июня в период действия комендантского часа на одном из блокпостов в Голосеевском районе при въезде в Киев остановили автомобиль, за рулем которого была девушка в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине был ее нетрезвый пассажир,

– говорится в сообщении полиции Киева.

Отметим, что тренеру по ММА, который ударил военнослужащего, было объявлено подозрение по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала Александра Алиева. Впоследствии бывшего украинского футболиста отпустили.