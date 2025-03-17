На Дніпропетровщині сталася моторошна аварія за участю бійців MMA

У ніч на 17 березня між Дніпром та Кривим Рогом сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули два бійця MMA.

Біля села Авдотівка Криворізького району легковик Dacia Logan зіткнувся з двома вантажівками DAF й Scania. 19-річний водій Dacia Logan, виконуючи маневр обгону, не впорався з керуванням, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Дніпро.

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Бійці MMA загинули в ДТП

Легкове авто зіткнулося із задньої лівою частиною вантажівки DAF, після чого продовжив рух по зустрічній смузі, де згодом зіштовхнувся з вантажівкою Scania з напівпричепом.

Внаслідок отриманих травм на місці загинули водій Dacia та його 19-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх отримали травми різного ступеня тяжкості. Усі вони були бійцями ММА, вихованцями клубу "Ягуар" і поверталися з Відкритого чемпіонату області зі змішаних єдиноборств, що проходив у Дніпрі.

Обом загиблим хлопцям було 19 років.