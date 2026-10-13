На своїй сторінці у соцмережі X Гашек нагадав, що Овєчкін є прихильником агресивної політики президента Росії Володимира Путіна.

Канада досі не заборонила в'їзд Овєчкіну

Чеський олімпійський чемпіон висловив обурення, що російський хокеїст може вільно приїжджати до Канади, і тим самим привертати увагу до війни Росії.

Ба більше, Гашек занепокоєний тим фактом, що депутати парламенту Канади досі не відреагували на ситуацію з Олександром Овєчкіним, який публічно підтримав партію Путіна на виборах у Росії.

Овєчкін – прихильник найгірших російських злочинців, убивць і терористів на чолі з Путіним – зараз може вільно приїжджати до Канади й навіть публічно з'являтися там на льоду, привертаючи в такий спосіб величезну увагу до імперіалістичної війни Росії на канадській землі. І попри це, депутати парламенту Канади досі нічого не роблять,

– написав Гашек.

Ovechkin—a supporter of Russia’s worst criminals, murderers, and terrorists,led by Putin—is currently able to travel to and even make public appearances on the ice there, thereby generating massive publicity for Russia’s imperialist war on soil.Yet MPs still fail to act! https://t.co/kXMC3NRbZq — Dominik Hasek (@hasek_dominik) October 12, 2026

Овєчкін підтримує Путіна

Нагадаємо, Овєчкін заявив, що здивований критикою на свою адресу після того, як агітував за партію Путіна.

Своє рішення він обґрунтував тим, що підтримує події, які відбуваються в Росії. Водночас спортсмен зазначив, що не розбирається в політиці, але при цьому бажає миру для України. У клубі росіянина при цьому заявили, що не вбачають проблеми в його підтримці партії Путіна.

Додамо, 8 жовтня біля арени Capital One у Вашингтоні проукраїнські демонстранти влаштували протест Овєчкіну. Також Конгрес українців Канади закликав уряд країни заборонити в'їзд росіянину.

Сезон 2026/2027 стане для Овєчкіна фінальним у кар'єрі, після чого він має намір завершити спортивну діяльність.