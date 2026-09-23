Торік, коли він бив рекорд Вейна Ґрецкі за кількістю голів у регулярному чемпіонаті національної хокейної ліги, американці носилися з ним, мов дурень з писаною торбою. Носився й сам Ґрецкі. Попри наявність українського коріння "Великий" їздив за особою, яка з 2017 року очолювала пропагандистську організацію Putin Team, ледь не в кожне місто, в якому той грав і в якому наближав побиття рекорду.

Зрештою, 6 квітня 2025-го капітан Вашингтон Кепіталз закинув таку очікувану 895 шайбу і вийшов в історичному реєстрі на перше місце. Американці, які так сильно люблять легенд і рекорди в їхньому виконанні, були в екстазі. Дарма, що до справжнього рекорду того ж Ґрецкі, в якому враховані голи як у регулярному чемпіонаті, так і в плей-оф, росіянину було ще далеко. Тоді. Але нині цей рекорд теж у зоні досяжності.

Наразі Овечкін зі своїми 1006 голами відстає від Вейна всього на десять шайб. Власне, саме тому 41-річний спортсмен вирішив залишитися в НХЛ на 22-й сезон, щоб перевершити й це досягнення. Утім, Олександр через агітацію за кремлівського фюрера сам поставив себе в положення, яке загрожує йому недопуском до сезону.

Скандал у Динамо та переїзд в НХЛ

Овечкін, безперечно, великий хокеїст. Один з найвеличніших в історії. Хокеїст з визначними спортивними генами. І якщо батько Олександра був футболістом і доріс лише до дубля московського Динамо, то мама, баскетболістка Татьяна Овечкіна двічі вигравала олімпійське золото на Іграх у Монреалі-1976 і в Москві-1980, була чемпіонкою світу, шестиразовою чемпіонкою Європи.

Правда, батьки довго не хотіли, щоб син грав у хокей, називаючи цей вид спорту надто травмонебезпечним. Утім, нічого з цього не вийшло і вже 12-річним Олександр закинув 59 шайб і побив тим самим рекорд Павла Буре в дитячому чемпіонаті Москви.

Далі – більше. У 2001-му, 16-річним Олександр дебютує в російській Суперлізі за московське Динамо, клуб, у системі якого теж виступали мама й тато. 17-річним Овечкін дебютував за національну збірну Росії, а в 2005-му, 19-річним виграв з нею бронзу чемпіонату світу.



Олександр Овечкін / Фото Getty Images

На драфті НХЛ клуб Флорида Пантерз збирався обрати Овечкіна під першим номером вже влітку 2003-го. Але тоді гравцеві ще не було 18 років і до конкурсу його не допустили. Врешті, те, що не відбулося тоді, сталося через рік – під піковим номером на драфті молодого росіянина обрав Вашингтон Кепіталз.

Правда, дебют Овечкіна в НХЛ був відкладений ще на рік через локаут. Олександр залишився в московському Динамо і разом з заокеанськими зірками Афіноґєновим, Дацюком, Марковим та українцем Шахрайчуком став чемпіоном Росії.

Овечкін любить розповідати про свій клубний патріотизм і особливе ставлення до Динамо, однак на ділі він покинув рідну команду з великим скандалом і не дав клубові змоги отримати компенсацію від Вашингтон Кепіталз у розмірі 2 мільйонів доларів. Річ у тім, що відразу після чемпіонського сезону в Олександра закінчився контракт з Динамо і він миттю уклав попередню угоду з омським Авангардом.

За введеними в те міжсезоння правилами, щоб залишити права на хокеїста за собою, його колишній клуб мав повторити контракт Авангарда. Динамо це зробило, але "омичі" теж вперлися і справа зайшла в глухий кут. При цьому сам Овечкін бідкався, що динамівці заборгували йому певну суму, а Авангард, на відміну від москвичів, був готовий відпустити гравця в НХЛ без компенсації. Врешті, після тривалої судової тяганини восени 2005-го Овечкін дебютував у складі Вашингтона, а суд в столиці США визнав прагнення Динамо на компенсацію недоречними.

Чи міг хокеїст вчинити інакше? Міг. Маємо приклад киянина Олексія Житника, який після двох сезонів у складі московського ЦСКА вже в статусі чемпіона світу й олімпійського чемпіона вирішив перебратися в Лос-Анджелес Кінґз як гравець Сокола. Щоб київський клуб, який переживав не найкращі у фінансовому плані часи, зміг отримати компенсацію. Але в Овечкіна свої цінності.



Російський хокеїст Вашингтон Кепіталс Алєксандр Овєчкін / Фото Getty Images

Варто сказати, що Кепіталз мали пропозиції від 15-ти клубів НХЛ, які бажали задрафтувати Олександра, але усі генеральний менеджер Вашингтона Джордж Макфі відхилив. Він не приховував, що у найближчі роки столична команда буде будуватися навколо росіянина так само, як свого часу навколо молодого чеха Яромира Яґра будувався Піттсбурґ. Власне, з того часу й понині ця історія розтягнулася вже на 22 сезони.

У 2018-му Кепіталз з Овечкіним у статусі капітана вперше в історії здобули Кубок Стенлі. Сам росіянин був визнаний найкориснішим гравцем плей-оф.

Цікаво, що трофей Вашингтон здобув під керівництвом Баррі Троца, канадського фахівця з українським корінням, який очолював команду з 2014-го. На думку багатьох хокейних аналітиків, саме Троц розкрив нові грані таланту Овечкіна, зробивши його ще сильнішим. При цьому тренері Олександр почав відпрацьовувати в обороні, чого раніше практично не було.

Як Овечкін став активним "путіністом"

Але ще до здобуття Кубка Стенлі Овечкін перетворився з латентного "путініста" на активного. Раніше вони контактували на рівні звичайних для диктаторів реверансів у бік знаменитостей (подарунки на весілля та дні народження, державні нагороди, реверанси на прийомах тощо).

У 2017-му Олександр за власний кошт створив так звану Putin Team, пропагандистський проєкт, який агітував за істоту, яку тоді вже ідентифікували "Ху***м, у ході президентської кампанії-2018. Хокеїст запевнював, що то його особисте, ніким не нав'язане рішення.

Окрім Овечкіна, до цієї "шобли" входили співаки Микола Басков, Діана Ґурцкая, Олександр Маршал, Микола Расторґуєв, Поліна Ґаґаріна, Діма Білан, актори Наталья Варлєй, Іван Охлобистін, "нянєчка" з українським корінням Анастасія Заворотнюк, гуморист Міша Ґалустян і, звісно, спортсмени "поза політикою" – фігурист Євгеній Плющенко, "Бубка в юбкє" Єлєна Ісінбаєва, хокеїсти Павєл Буре, Євгеній Малкін та Ілья Ковальчук, ще один зрадник України шахіст Сєргій Карякін, "русскій вітязь" Олександр Повєткін, борці Роман Власов і Бувайсар Сайтієв, колись американський боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон та інша нечисть.

Я ніколи не приховував свого ставлення до нашого президента, завжди відкрито його підтримував. Я впевнений, що нас, тих, хто підтримує Володимира Путіна, багато. Тож давайте об'єднаємося і покажемо всім сильну і згуртовану Росію,

– говорив тоді Овечкін.

Не треба забувати, що Putin Team була створена вже після російського вторгнення у Грузію, яка завершилася анексією частини земель, а також після трьох років російсько-української війни – тоді ще тільки на сході нашої держави та анексії Кримського півострова.



Колона російської бронетехніки прямує до столиці Південної Осетії в Грузії, 9 серпня 2008 року / Фото AP

Голоси розуму закликали Національну хокейну лігу і клуб Вашингтон Кепіталз позбутися Овечкіна вже тоді, однак жодної реакції ні з боку НХЛ, ні від клубу не було. Більше того, Вашингтон Кепіталз робив регулярні реверанси в бік Росії, запрошував нових хокеїстів звідти, чим заслужив принизливу другу назву – "Рашинґтон".

На аватарці офіційної сторінки Овечкіна в Instagram багато років, навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, була спільна світлина хокеїста з Путіним. Знімати гравець її не збирався, а у США таку впертість виправдовували страхом за власну родину, яка перебуває у Росії.

У лютому 2022-го, коли на українську столицю полетіли ракети, Овечкін відмовився засудити російську агресію. На пряме запитання про Путіна він відповів:

Він мій президент. Але, як я вже казав, я не займаюся політикою. Я за мир.

У 2024-му Putin Team на чолі з Овечкіним знову агітував за Путіна в ході нової президентської кампанії. У США це називали неподобством і констатували, що не може людина, яка є відкритим прихильником диктатора, який веде війну на знищення цілого народу, отримувати гроші в країні, яка є партнером цього народу.

Та ні НХЛ, ні Вашингтон не реагували ніяк. Бо "спорт поза політикою", а Овечкін, мовляв, лише грає в хокей. Дарма, що на той час він з грізного форварда вже перетворився в "підстаркувате опудало", на рекорди якого працює вся команда.

Та що говорити про обивателя американського, якщо до Овечкіна тривалий час лояльно ставилися навіть в Україні. Не соромилися ставити лайки під постами про рекорди росіянина молоді українські хокеїсти, причому навіть ті, чиї родичі зараз воюють.

Дмитро Христич, який сам колись залишив помітний слід у Вашингтон Кепіталз і від якого у спадок Овечкіну дістався №8 на джерсі, вже в ході повномасштабної війни, будучи одним з тренерів збірної України мав необережність на одному з заходів Вашингтона тепло, під пиво поспілкуватися з іншим хокейним пропагандистом з Росії – Андрієм Ніколішиним.

На Батьківщині Христича за це захейтили, тож коли на іншому заході він перетнувся уже з Овечкіним, розмова була короткою: "Він запитав мене, що там у нас. "Уявляєш, бомблять!"

Овечкін догрався: США відреагували на підтримку Путіна

І ось вересень 2026-го – черговий апогей путінської підтримки Овечкіним. Перед так званими "виборами" до Держдуму Росії Олександр знявся в агітаційному ролику на підтримку президентської політсили в компанії одіозного глави МЗС Лаврова, "чорноротої" пропагандистки Маргарити Симоньян і ще одного ексхокеїста, депутата-єдинороса В'ячеслава Фетісова.

Овечкін знявся в агітаційному ролику партії Путіна: дивіться відео

Після того терпець, здається, лопнув вже навіть у надлояльної НХЛ. Дуже показово, що 17 вересня Ліга не привітала Овечкіна з 41-річчям, хоча зазвичай про гравців навіть не такого значного масштабу вона не забуває. Не було росіянина і в заявці Вашингтона у перших товариських матчах напередодні сезону.

Спілкуючись з американськими журналістами минулого тижня, Овечкін, звісно, почув неприємні для себе питання про згадуваний ролик.

Річ у тім, що у відео я росіянин. Коли я піду зі спорту, я буду жити там, мої діти будуть жити там, моя сім'я, – сказав він у четвер. – Мій дім – це Росія. Вашингтон – мій другий дім… Я сподіваюся, що все буде добре. Я за мир і любов.

При цьому Овечкін не став приховувати, що "без вагань" прийняв пропозицію знятися в рекламі.

Це складна ситуація, і я розумію, чому люди засмучені, – сказав генеральний менеджер Кепіталз Кріс Патрік. – Це, мабуть, найбільше, що я можу сказати з цього приводу як генеральний менеджер хокейної команди, а не як людина, яка добре обізнана в геополітичних питаннях.

Значно миролюбнішою є риторика наставника Кепіталз Спенсера Карбері:

Я знаю його так само добре, як і будь-хто в цій організації. Я знаю його родину, я знаю, що він собою являє. Він завжди виконував дивовижну роботу за час своєї роботи тут. Я люблю його, і він є важливою частиною нашої команди. Його участь у політичній рекламі на мої як тренера стосунки з ним не впливає.

Натомість член Палати представників Джо Вілсон, республіканець з Південної Кароліни, написав листа комісару НХЛ Ґарі Беттману з вимогою розслідувати зв'язки Овечкіна з Путіним.

Неймовірно тривожно, що НХЛ та Кепіталз дозволили Олександру Овечкіну з'явитися в передвиборчій рекламі на підтримку партії воєнного злочинця Путіна, – написав поважний законодавець з багаторічним стажем. – Американські хокейні фанати заслуговують на краще керівництво з боку своїх зіркових гравців.

НХЛ на лист публічно не відреагувала. Утім, відсутність вітальної листівки з днем народження стала красномовним сигналом. Невже "путініст" справді догрався і настав час "брать шенель, ідті домой"?