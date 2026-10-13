На своей странице в социальной сети X Гашек напомнил, что Овечкин является сторонником агрессивной политики президента России Владимира Путина.

Канада до сих пор не запретила въезд Овечкину

Чешский олимпийский чемпион выразил возмущение тем, что российский хоккеист может свободно приезжать в Канаду и тем самым привлекать внимание к войне России в Украине.

Более того, Гашек обеспокоен тем фактом, что депутаты парламента Канады до сих пор не отреагировали на ситуацию с Александром Овечкиным, который публично поддержал партию Путина на выборах в России.

Овечкин – сторонник самых страшных российских преступников, убийц и террористов во главе с Путиным – сейчас может свободно приезжать в Канаду и даже публично появляться там на льду, привлекая таким образом огромное внимание к империалистической войне России в Украине. И несмотря на это, депутаты парламента Канады до сих пор ничего не делают,

– написал Гашек.

Овечкин – сторонник самых страшных российских преступников, убийц и террористов во главе с Путиным – в настоящее время может приезжать в Канаду и даже публично появляться там на льду, привлекая таким образом огромное внимание к империалистической войне России на канадской земле. И несмотря на это, депутаты парламента Канады до сих пор ничего не предпринимают! https://t.co/kXMC3NRbZq – Доминик Гашек (@hasek_dominik) 12 октября 2026

Овечкин поддерживает Путина

Напомним, Овечкин заявил, что удивлен критикой в свой адрес после того, как агитировал за партию Путина.

Свое решение он обосновал тем, что поддерживает события, происходящие в России. При этом спортсмен отметил, что не разбирается в политике, но при этом желает мира Украине. В клубе россиянина при этом заявили, что не видят проблемы в его поддержке партии Путина.

Добавим, что 8 октября возле арены Capital One в Вашингтоне проукраинские демонстранты устроили акцию протеста против Овечкина. Также Конгресс украинцев Канады призвал правительство страны запретить въезд россиянину.

Сезон 2026/2027 станет для Овечкина последним в карьере, после чего он намерен завершить спортивную деятельность.