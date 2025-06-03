Легендарний хокеїст заткнув Мединського після огидної заяви про Україну

Владімір Мединський зробив огидну заяву під час переговорів України та Росії. Він назвав питання депортації українських дітей сентиментальним шоу для бабусь.

Легендарний хокеїст Домінік Гашек, який постійно підтримує Україну, відреагував на слова Владіміра Мединського. Він прокоментував слова глави російської делегації у соцмережі X, пише 24 Канал.

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Гашек відповів Мединському

Хокеїст зазначив, що Росія вчиняє геноцид українських дітей, а російський перемовник навіть насміхається з цього.

Яка огида! Це один із найгірших воєнних злочинів, за який відповідальних мають судити в Гаазі. Що кажуть з цього приводу лідери ЄС? А що скаже Дональд Трамп?

– сказав Домінік Гашек.

Довідка. Нещодавно хокеїст закликав не допускати росіян до Олімпіади-2026.

Нагадаємо, що Домінік Гашек активно підтримує Україну. Легенда НХЛ закликає відсторонити усіх представників Росії від міжнародних спортивних змагань.