Зрадника України на очах у Трампа відправили в нокаут: потужне відео

"Українець" Микита Крилов виступив на турнірі UFC 314. Боєць бився проти американця Домініка Реєса та зазнав нищівної поразки на старті поєдинку.

Крилов напередодні бою проти Реєса оголосив про ганебне рішення. Микита заявив, що тепер представлятиме Росію на змаганнях, адже отримав паспорт ворожої країни, повідомляє 24 канал.

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Реєс знищив Крилова

Бій між Микитою Криловим і Домініком Реєсом завершився у першому раунді. Любитель росіян зазнав нищівної поразки, налетівши на прямий удар американця з лівої руки.

Крилов моментально впав на підлогу октагона. Реєс скористався цим і добив зрадника України, здобувши ефектну перемогу в очному протистоянні. Рефері зупинив бій.

Реєс добив Крилова: дивіться відео

Цікаво, що бій між Домініком Реєсом і Микитою Криловим відвідав Дональд Трамп. Американець після перемоги зробив жест у вигляді удару в гольфі, чим подякував президенту США за присутність на поєдинку.

У головному поєдинку UFC 314 Алекс Волкановський бився проти Дієга Лопеса. Австралійський боєць здолав бразильця та завоював титул чемпіона організації у напівлегкій вазі.