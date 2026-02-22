"Вау, яка гра!": Трамп відреагував на перемогу США у хокейному фіналі Олімпіади

Американські хокеїсти вперше за 46 років здобули "золото" Олімпіади. У вирішальному матчі вони в овертаймі здолали канадців 2:1.

Президент США Дональд Трамп відреагував на перемогу американських хокеїстів на Олімпіаді-2026 у Мілані. Він емоційно привітав збірну зі здобуттям "золота" у матчі з Канадою, повідомляє 24 Канал.

Якою була реакція Трампа?

Президент Дональд Трамп у соцмережі X відсвяткував перемогу над принциповим суперником разом з американськими хокеїстами.

Вітаємо нашу чудову збірну США з хокею. Вони виграли золото. ВАУ! Яка гра! Багато перемог!

— написав Трамп.

Історична перемога США та контекст

Чоловіча збірна США з хокею перемогла команду Канади в овертаймі з рахунком 2:1 та здобула золоті медалі Олімпійських ігор вперше з 1980 року, пише Reuters.

Головний герой матчу Джек Х’юз забив вирішальний гол у додатковий час, принісши своїй команді перемогу та ставши національним героєм.

Хокейний турнір на Олімпіаді-2026