"Вау, яка гра!": Трамп відреагував на перемогу США у хокейному фіналі Олімпіади
- Американські хокеїсти вперше за 46 років здобули золото Олімпіади, перемігши Канаду 2:1 в овертаймі.
- Президент США Дональд Трамп привітав команду у соцмережі X, назвавши їхню перемогу видатною.
Американські хокеїсти вперше за 46 років здобули "золото" Олімпіади. У вирішальному матчі вони в овертаймі здолали канадців 2:1.
Президент США Дональд Трамп відреагував на перемогу американських хокеїстів на Олімпіаді-2026 у Мілані. Він емоційно привітав збірну зі здобуттям "золота" у матчі з Канадою, повідомляє 24 Канал.
Якою була реакція Трампа?
Президент Дональд Трамп у соцмережі X відсвяткував перемогу над принциповим суперником разом з американськими хокеїстами.
Вітаємо нашу чудову збірну США з хокею. Вони виграли золото. ВАУ! Яка гра! Багато перемог!
— написав Трамп.
Історична перемога США та контекст
Чоловіча збірна США з хокею перемогла команду Канади в овертаймі з рахунком 2:1 та здобула золоті медалі Олімпійських ігор вперше з 1980 року, пише Reuters.
Головний герой матчу Джек Х’юз забив вирішальний гол у додатковий час, принісши своїй команді перемогу та ставши національним героєм.
Хокейний турнір на Олімпіаді-2026
- Вперше за 12 років американська ліга надала дозвіл гравцям НХЛ представляти свої країни на Олімпійських іграх.
- Канада пройшла до фіналу після двох складних матчів у плей-оф – перемоги в овертаймі 1/4 над Чехією та успіху на останніх хвилинах півфінальної гри проти Фінляндії.
- Збірна США теж грала в овертаймі – у чвертьфіналі з великими труднощами здолали шведів.
- У матчі за 3 місце хокейного турніру Олімпіади Фінляндія перемогла Словаччину з рахунком 6:1.