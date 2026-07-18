Та попри це, навіть господарю Білого дому було очевидно, що наставник "трьох левів" Томас Тухель даремно сподівався втримати переможний рахунок у глухій обороні. Особливо Трампа вразило те, що Гаррі Кейну довелося захищатися, пише 24 Канал.

Як Трамп оцінив гру англійців у півфіналі

Під час заходу у Нью-Йорку за участі Джанні Інфантіно президент США розповів, що у складі Англії є "чудовий гравець, з яким я грав у гольф – Гаррі Кейн".

На думку Трампа, британці "припустилися помилки, коли зробили його гравцем захисного плану" у матчі з Аргентиною. Політика здивувало, що "вони вийшли вперед, а потім взяли і поставили найкращого гравця у захист".

"Треба ж трохи атакувати, чи не так?" – висловив Трамп думку кожного вболівальника англійців після матчу.

Попри поразку "трьох левів", республіканець переконаний, що Кейн – "чудовий хлопець".

Як Тухель відреагував на поразку Аргентині

Хоч Трамп і говорить, що "нічого не тямить у футболі і тренерстві", його вирок тактиці збірної Англії на заключні пів години гри з Аргентиною свідчить про те, що помилковість дій Томаса Тухеля була кричуще очевидною.

Попри це, сам німецький наставник вирішив покласти усю провину на суддів, яких звинуватив у "втраті контролю над грою". А сам відмовився визнавати свою відповідальність за провал і у "найкращому" стилі Сергія Реброва заявив, що має чинний контракт і збирається допрацювати його до кінця.