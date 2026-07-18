Но, несмотря на это, даже хозяину Белого дома было очевидно, что наставник "трех львов" Томас Тухель напрасно надеялся удержать победный счет, играя в глухой обороне. Особенно Трампа поразило то, что Гарри Кейну пришлось защищаться, пишет 24 Канал.

Как Трамп оценил игру англичан в полуфинале

Во время мероприятия в Нью-Йорке с участием Джанни Инфантино президент США рассказал, что в составе Англии есть "замечательный игрок, с которым я играл в гольф – Гарри Кейн".

По мнению Трампа, британцы "допустили ошибку, когда сделали его игроком оборонительного плана" в матче с Аргентиной. Политика удивило, почему "они вышли вперед, а потом взяли и поставили лучшего игрока в оборону".

"Надо же немного провести атаку, не так ли?" – выразил Трамп мнение каждого болельщика англичан после матча.

Несмотря на поражение "трех львов", республиканец убежден, что Кейн – "замечательный парень".

Как Тухель отреагировал на поражение от Аргентины

Хотя Трамп и говорит, что "ничего не смыслит в футболе и тренерстве", его оценка тактики сборной Англии в последние полчаса матча с Аргентиной свидетельствует о том, что ошибочность действий Томаса Тухеля была вопиюще очевидна.

Несмотря на это, сам немецкий наставник решил возложить всю вину на судей, которых обвинил в "потере контроля над игрой". А сам отказался признавать свою ответственность за провал и в "лучшем" стиле Сергея Реброва заявил, что у него действующий контракт и он собирается доработать его до конца.