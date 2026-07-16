После матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором сборная Англии уступила Аргентине (1:2), Томас Тухель отметил немало проблем в действиях судей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова немецкого тренера.

Что сказал Томас Тухель

Немецкий специалист пошел по стопам своего французского коллеги Дидье Дешама. Он считает, что арбитры не соответствовали уровню матча.

Я должен это сказать, потому что все смотрели один и тот же матч. Судья и VAR полностью потеряли контроль над игрой. В полуфинале чемпионата мира такие ошибки недопустимы. Четыре года работаешь ради таких моментов, а потом решающие решения принимаются некомпетентно,

– сказал Тухель.

Отметим, что теперь сборные Англии и Франции сойдутся в матче за третье место. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени в ночь на 19 июля. Игра состоится в Майами.

Можно ли так говорить о действиях арбитров на ЧМ

Томас Тухель может пополнить список людей, которых ФИФА накажет после чемпионата мира. В организации подготовили штрафы для лиц, замеченных в критике судей.

Отметим, что ЧМ-2026 ознаменовался несколькими скандальными эпизодами с участием арбитров. Например, в четвертьфинале между Норвегией и Англией французская бригада арбитров якобы "проспала" касание мячом кабеля камеры-паука.