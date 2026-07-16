Після поєдинку 1/2 фіналу чемпіонату світу, де футбольна збірна Англії поступилась Аргентині (1:2), Томас Тухель знайшов чимало проблем у діях арбітрів. Слова німецького тренера повідомляє 24 Канал.

Що сказав Томас Тухель

Німецький спеціаліст пішов шляхом свого французького колеги Дідьє Дешама. Він вважає, що арбітри не дотягували у своїх діях до рівня поєдинку.

Я маю це сказати, бо всі дивилися один і той самий матч. Суддя та VAR повністю втратили контроль над грою. У півфіналі чемпіонату світу такі помилки є неприпустимими. Чотири роки працюєш заради таких моментів, а потім вирішальні рішення ухвалюються з некомпетентністю,

– сказав Тухель.

Зазначимо, що тепер англійська та французька збірні зійдуться у матчі за третє місце. Поєдинок розпочнеться о 00:00 за київським часом в ніч на 19 липня. Гра відбудеться у Маямі.

Чи можна так говорити про дії арбітрів на ЧС

Томас Тухель може поповнити список людей, яких ФІФА покарає після Мундіалю. В організації підготували штрафи для осіб помічених за критикою суддів.

Зазначимо, що ЧС-2026 має кілька скандальних епізодів за участі арбітрів. Наприклад, у чвертьфіналі між Норвегією та Англією французька бригада арбітрів нібито "проспала" торкання м'ячем кабелю камери-павука.