14 січня, 17:41
"Немає випадкових перемог": Подкопаєва показала доньку, яка пішла її стопами

Андрій Олійник
Основні тези
  • Дочка Лілії Подкопаєвої, Евеліна, вже займається спортивною гімнастикою та брала участь у змаганнях з танців.
  • Лілія Подкопаєва ділиться досягненнями доньки у соцмережах, наголошуючи на зусиллях, необхідних для спортивних успіхів.

6-річна дочка дворазової олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої вже активно займається спортивною гімнастикою. Мама Евеліни пильно стежить за її успіхами.

Подкопаєва ділиться досягненнями дочки зі своїми підписниками у соцмережах. А разом з тим розповідає більше про те, яких зусиль потребує спорт, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм чемпіонки.

Чим займається донька Подкопаєвої?

У свої шість років Евеліна вже встигла взяти участь у змаганнях з танців. Але і в тому виді спорту, в якому прославилася її мама, теж має здобутки.

На тренуванні дівчинка виконувала вихід в стійку на руках. Нехай не з першої спроби, але в неї вийшло, що Лілія супроводила криками підбадьорення. 

Що Подкопаєва розповіла в інстаграмі про гімнастику?

На прикладі занять доньки Лілія Подкопаєва поділилася тим, якою ціною даються спортивні здобутки.

У гімнастиці немає випадкових перемог. Є тисячі повторів, біль, віра і момент, коли все сходиться,
– емоційно написала колишня спортсменка. 


Тренування Евеліни / фото з інстаграму Лілії Подкопаєвої

Чим відома Лілія Подкопаєва?

  • На Олімпійських іграх 1996 року в Атланті юна українська гімнастка вразила світ, здобувши одразу три нагороди – срібло у вправах на колоді та золото в абсолюті та вільних вправах.

  • Має численні нагороди на чемпіонатах світу і Європи, хоча кар'єра була короткою: у 1997 році Лілія припинила виступи через травму.

  • У 2022 році різко засудила російську агресію проти України, займається благодійністю.

  • Указом Президента України була нагороджена Орденом Княгині Ольги 2 ступеня. 