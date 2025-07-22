Ексгравець збірної Росії Олександр Мостовой опинився в центрі уваги. Все через те, що його донька Емма відвідала бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа в Лондоні, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Як виправдовувався Мостовий?

Донька Олександра виклала у соцмережі кілька кадрів з "Вемблі". На одному з відео шанувальники захоплено зустрічали українського чемпіона. Футболіст заявив, що його донька разом зі своїми друзями опинилися на бою випадково.

Моя донька Емма просто поїхала до друзів у Лондон, тому і сходила на бій Усика і Дюбуа. Вона не фанатка боксу, просто вирішила з друзями сходити. Моя донька – фанатка футболу! У неї друзі живуть в Іспанії і стежать за всім цим,

– сказав Олександр Мостовий.

Нагадаємо, що нещодавно в мережею пронісся фейк ніби-то Даніель Дюбуа підтримує Росію.