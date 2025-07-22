Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оказался в центре внимания. Все из-за того, что его дочь Эмма посетила бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа в Лондоне, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как оправдывался Мостовой?

Дочь Александра выложила в соцсети несколько кадров с "Уэмбли". На одном из видео поклонники восторженно встречали украинского чемпиона. Футболист заявил, что его дочь вместе со своими друзьями оказались на бою случайно.

Моя дочь Эмма просто поехала к друзьям в Лондон, поэтому и сходила на бой Усика и Дюбуа. Она не фанатка бокса, просто решила с друзьями сходить. Моя дочка – фанатка футбола! У нее друзья живут в Испании и следят за всем этим,

– сказал Александр Мостовой.

Напомним, что недавно в сетью пронесся фейк будто бы Даниэль Дюбуа поддерживает Россию.