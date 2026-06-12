"Поховав кар'єру": Мудрика несподівано розкритикували у Казахстані

Дискваліфікований за вживання допінгу український футболіст Михайло Мудрик часто піддається критиці у Європі. Цього разу про спортсмена згадали у дещо іншій частині світу.

У Михайла Мудрика не вірять у Казахстані. Про перспективи спортсмена висловився відомий журналіст Дідар Єсемов, слова якого цитує Sports24.kz.

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Що говорять про Мудрика?

Казахстанський журналіст зазначив, що чотирирічна дискваліфікація значно зіпсує українському вінгеру шлях у футболі.

Мудрик буквально поховав свою кар'єру в Англії цим кейсом з допінгом. Незрозуміло, наскільки вся ця дискваліфікація і вся ця історія триватимуть. Так що в перспективи Мудрика в Челсі я теж не сильно вірю, – цитує Єсемова Sports24.kz.

Зазначимо, що не усі футбольні персони критикують Михайла. Наприклад, у травні його підтримав партнер по Челсі Енцо Фернандес.

Що відомо про допінг-скандал Мудрика?

Нагадаємо, що Михайло відбуває дискваліфікацію з грудня 2024 року, коли йому було висунуто звинувачення у вживанні забороненого препарату мельдонію. Одна з проб українця виявилися позитивною.

Дисциплінарні органи англійського футболу розглядали справу Мудрика практично півтора року. Зрештою там підтвердили найгірший сценарій: Михайло має провести поза футболом чотири роки.

Мудрик не змирився з настільки тривалою дискваліфікацією. Наразі він оскаржує це рішення у Спортивному арбітражі в Лозанні.